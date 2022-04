Tusindvis af helt almindelige danskere kommer til at spille en afgørende rolle, hvis regeringens ambition om at gøre Danmark fri af gas fra Putins Rusland inden 2030 skal indfries.

Over 400.000 danske husstande bliver i dag opvarmet med naturgas, og omkring 250.000 af dem vil med fordel kunne skifte til fjernvarme, vurderer brancheorganisationen Dansk Fjernvarme.

Danskerne skal selv punge ud for at blive tilsluttet fjernvarme, men engangsudgiften har hurtigt tjent sig selv hjem, lyder det fra chefkonsulent i Dansk Fjernvarme Nicolai Kipp.

»Fjernvarme er meget konkurrencedygtigt. Det er billigere end at varme op med gas,« siger han.

Hvis man bor i et område, hvor der ligger en fjernvarmehovedledning i vejen, koster det typisk 25.000-50.000 kroner i engangsudgift for en stikledning ind til boligen og for at få installeret en varmeveksler i boligen. Som tommelfingerregel koster det omkring 1.000 kroner per meter stikledning.

Men der går ikke mange år, før den udgift er hentet hjem.

»Du sparer 10.000-15.000 kroner om året på varmeregningen i standardhus på 130 kvadratmeter med de priser, der er nu, ved at gå fra gas til fjernvarme,« siger Nicolai Kipp.

Engangsudgiften vil altså være tjent hjem allerede efter knap to til fem år.

Fjernvarme er markant billigere end gasfyr. Foto: Jørgen Kirk Vis mere Fjernvarme er markant billigere end gasfyr. Foto: Jørgen Kirk

Derefter kan man som husstand hvert år lægge 10.000-15.000 kroner fra til sjovere ting end varmeregninger, forudsat at gaspriserne forbliver på det nuværende niveau.

I nye fjernvarmeområder, hvor der skal udrulles nye hovedledninger eller bygges helt nye fjernvarmeværker, er det – måske lidt overraskende – billigere at blive koblet på fjernvarmen end i områder, hvor der allerede ligger en hovedledning i vejen ud for ens bolig.

Her koster det ifølge Nicolai Kipp typisk fra nul og op til omkring 25.000 kroner at blive tilkoblet. Og her vil engangsudgiften altså blive hentet hjem endnu hurtigere.

»Det er typisk billigere at blive tilsluttet i helt nye fjernvarmeområder, hvor der lægges en ny hovedledning. Så er gravemaskinerne jo alligevel derude i forvejen, og fjernvarmeværket har forhandlet en skarp pris med entreprenører og installatører. I mange nye områder kan man med kampagnetilbud blive koblet på for nul kroner det første år,« siger Nicolai Kipp.

I mange tilfælde vil man altså med øjeblikkelig virkning hente en stor besparelse ved at omlægge fra gas til fjernvarme.

Det er selvfølgelig ikke gratis at lægge rørene i jorden. Omkostningen bliver bare betalt af fjernvarmekunderne over varmeregningen over de næste mange år.

Der har tidligere være tilslutningspligt til fjernvarme, men i dag er det frivilligt, om man vil kobles på fjernvarmen. Men jo flere, der siger ja tak med det samme, jo billigere bliver det for den enkelte fjernvarmekunde, pointerer Nicolai Kipp.

Omkring 30.000-50.000 husstande vil ifølge Nicolai Kipp kunne blive koblet på allerede eksisterende hovedledninger.

Fjernvarme er markant billigere end gasfyr. Foto: Jørgen Kirk Vis mere Fjernvarme er markant billigere end gasfyr. Foto: Jørgen Kirk

Hovedparten af de resterende omtrent 200.000 husstande vil ligge i områder, hvor der skal føres nye hovedledninger fra eksisterende fjernvarmeværker, mens en mindre del vil skulle forsynes med fjernvarme fra helt nye fjernvarmeværker.

De omtrent 150.000 husstande med gasfyr, der ikke kan tilkobles fjernvarme, skal ifølge regeringen primært skifte til eldrevne varmepumper.

Her er engangsudgifterne markant højere. Det koster nemlig typisk omkring 130.000 kroner alene at få installeret en varmepumpe.

Dertil kommer ofte lige så store eller endnu større udgifter til efterisolering samt nye vinduer og døre, da en varmepumpe som oftest kun har kapacitet til at opvarme velisolerede boliger.

Tirsdag præsenterede statsminister Mette Frederiksen sammen med blandt andre klimaminister Dan Jørgensen energiudspillet ‘Danmark kan mere II’.

Regeringen lagde i sit udspil op til, at danskere med lave indkomster skal have et målrettet tilskud til at omlægge fra gas til fjernvarme eller varmepumpe. Regeringen lagde ingen konkrete tal eller definitioner af lave indkomster på bordet.