De nye ejendomskatter er på trapperne - og forskellen på markedsværdien og de offentlige ejendomsvurderinger af landets ejerlejligheder er på sit højeste.

Helt nye tal fra Boliga.dk viser nemlig, at de af landets ejerlejligheder, der blev solgt i årets første halvår, i gennemsnit havde en offentlig vurdering på 1,3 millioner, mens lejlighederne i gennemsnit blev handlet for 2.445.000 kroner på det almindelige frie marked.

Dermed lyder forskellen på de offentlige vurderinger og markedsværdien på landets ejerlejligheder for øjeblikket på 91 procent.

»I kraft af at de gældende offentlige vurderinger er meget lave i forhold til virkelighedens værdi af boligen, så har det været muligt at overdrage en pæn formue til næste generation uden at blive beskattet af det,« siger Mira Lie Nielsen, der er boligøkonom og chefanalytiker hos Nykredit, til Boliga.dk.

»Men sådan bliver det ikke ved med at være. Selvom man fremadrettet kan sælge til barnet for 20 procent under den offentlige vurdering, så vil det slet ikke opveje den højere vurdering. Ved man i dag, at man vil overdrage en bolig til sit barn, så synes jeg, at man skal sætte processen i gang, så snart man kan.«

Skattefrie summer

I den såkaldte familiehandelsform er det i dag muligt at sælge ejerlejligheden videre til sine børn 15 procent under den offentlige vurdering.

Det vil altså sige, at en gennemsnitligt vurderet* ejerlejlighed, for øjeblikket vil kunne sælges videre til næste generation for 1.105.000 kroner. Dermed overtager ungerne altså en skattefri værdi af nogenlunde samme størrelse, når man sammenligner med den gennemsnitlige markedsværdi af lejligheden. Det oplyser Boliga.dk.

Venter man derimod til de nye vurderinger træder i kraft, er det markedsværdien - minus 20 procent, man som forældre kan sælge sin ejendom videre til sit barn for.

Alene i Københavns kommune lyder forskellen på ejerlejlighedernes offentlige vurderinger og de priser, lejlighederne er gået for i år, på 113 procent - mens de i Odense, Aalborg og Aarhus lyder på mellem 127 og 71 procent.

