Aktivstoffer skal angives, men ikke om der er allergifremkaldende-, hormonforstyrrende- eller parfumestoffer i. Så brug kun myggespray som supplement til tøj.

Mens du måske får et par myggestik herhjemme, når du bager snobrød i skumringen, er de blodsugende bæster langt mere aggressive i nogle af danskernes foretrukne ferielande.

Især i Frankrig, Asien og hos vores nordiske naboer i Sverige hærger myggemafiaen.

Men myggespray er krads og kan blandt andet forårsage lokal irritation af hud, øjne og åndedræt, advarer biolog Stine Müller, testansvarlig hos Forbrugerrådet Tænk Kemi.

Derfor skal du bruge det med omtanke, når du rejser ud i verden.

- Vær særligt opmærksom, hvis du får reaktioner, og begræns brugen til at være et supplement til tøjet, siger hun og tilføjer:

- Spray det på tøjet og ellers kun steder med blottet hud, hvis du absolut vil eller skal bruge det.

Myndighederne herhjemme anbefaler, at du tager danskkøbt myggespray med på ferien. Det er din sikkerhed for, at den ikke er sundhedsfarlig, og den bør være effektiv nok til eksotiske destinationer.

- Myggemidler skal være godkendte for at blive solgt i Danmark, fordi de indeholder aktivstoffer - altså de kemikalier, som skal holde myggene væk, forklarer Stine Müller.

Myter om myggemidler - Hos myndighederne maner man en række myter til jorden. Der findes for eksempel ikke nogen godkendte stearinlys til afskrækning af myg. - Man har heller ikke beviser for, at et indtag B1-vitamin kan holde myggene på afstand. - Myggemidler, der indeholder citronella-, eukalyptus- eller kokosolie, er heller ikke mere effektive. - Apps med højfrekvente toner, som angiveligt kan skræmme myggene væk, har heller ikke nogen dokumenteret effekt. Kilder: Miljøstyrelsen, Sundhedsstyrelsens patienthåndbog. /ritzau fokus/

Samtidig skal du være opmærksom på, at producenterne kun forpligtet til at angive netop aktivstofferne.

Det er altså ikke nødvendigvis til at se, om myggesprayen indeholder parfume, som kan være allergifremkaldende - eller stoffer, der er mistænkt for at være hormonforstyrrende.

Men visse steder er myggesprayen alligevel bedre end alternativet, forklarer epidemiolog og seniorforsker René Bødker fra Københavns Universitet.

- Er man i områder med denguefeber, medicinresistent malaria, zikavirus eller japansk hjernebetændelse, er risikoen for at dø af myggebårne sygdomme langt større, end den teoretiske mistanke om skader fra insektmidlerne, siger han.

Her henviser han til, at nogle aktivstoffer frygtes - i allerværste fald - at kunne give skader på nervesystemet.

Produkter med HIPC og DEET er effektive, tilføjer seniorforskeren.

Glemmer du den danske myggespray, så er midler købt i andre EU-lande også et udmærket alternativ grundet en række krav forankret i lovgivningen.

Til gengæld bør du holde myggesprayen helt væk fra små børn. De er mere følsomme og bliver grundet deres lavere vægt udsat for højere dosis af aktivstofferne.

Hos Statens Serum Institut råder man i stedet til at beskytte familiens mindste med tøj og myggenet.

Samtidig bør du nøje overveje ophold med mindre børn - specielt spædbørn - i lande med høj forekomst af smitsomme sygdomme.

/ritzau fokus/