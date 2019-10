Når kulden kommer, lokker dit varme hjem, og der er ingen grund til at forvise edderkopperne. Dels æder de andre insekter, og så indikerer de et godt indeklima.

Giver det et gib i dig, når du ser en edderkop komme kriblende op ad væggen?

Overvej alligevel at lade den ottebenede spindler blive boende i boligen.

Den er nemlig ikke et skadedyr, men et gavnligt nyttedyr, påpeger to skadedyrsbekæmpere, som vil gøre op med edderkoppens ry.

- De edderkopper, der som regel finder vej ind i vores hjem, går ikke i vores fødevarer, og de er ikke farlige eller giftige for os, forklarer Claus Schultz, der er formand for brancheforeningen for skadedyrsfirmaer.

- De lever af insekter, biller, myrer, fluer og myg, så edderkopperne holder faktisk generelt ens hjem mere insektfrit, end hvis man fjernede dem, tilføjer han.

Ifølge skadedyrsspecialist John Mogensen, indehaver af AJ Skadedyrskontrol, er edderkopper indenfor også et sundhedstegn. For edderkopper trives ikke i fugtige miljøer.

- Man siger faktisk, at har man edderkopper, har man ikke skimmelsvamp, siger han og tilføjer:

- Det kan man nu godt have. Men edderkopper tyder som udgangspunkt på et rent og tørt hjem.

Gisp, en edderkop! - Der findes cirka 35.000 arter inden for spindlere, som edderkoppen hører under. - Cirka 500 arter findes i Danmark. - Edderkoppekroppen varierer i længde fra under en millimeter til ti centimeter. Dertil kommer yderligere længde fra benene. - Et forskningsprojekt foretaget ved Ben-Gurion University of the Negev i Israel har vist, at folk med araknofobi - angst for edderkopper - ser dem som større, end de egentlig er. Kilder: Gyldendals Den Store Danske Encyklopædi, Illustreret Videnskab. /ritzau fokus/

Er edderkoppen alligevel uønsket i soveværelset eller stuen, så sæt den fri - i levende live.

Brug en handske, for edderkopper kan bide, hvis de føler sig truede. Biddene er dog hverken kraftige eller har farlige følger.

Vil du ikke røre den, så fang den i et glas eller en kop, lirk et stykke papir under, og lemp den udenfor. Gerne til nogle buske lidt væk fra huset.

Har du fundet edderkoppespind i boligen, så fjern det, eller støvsug det op, og gør grundigt rent efterfølgende.

- Flytter du forsigtigt edderkoppen udenfor, etablerer den sig derude, hvor der er gode hulrum, den kan opholde sig i og også være til gavn i stedet for inde i ens bolig, siger Claus Schultz.

Hvis du stadig ikke føler dig overbevist om at beholde edderkopperne, er det nu, du skal forebygge næste sæsons indmarch. Gå en tur rundt om huset med kost, klud eller opvaskebørste, og fej spindelvævene ned.

Spindelvævene vokser især i udhæng, beplantningen nær facaderne og langs døre og vinduer - specielt omkring terrassedøren og vinduer, som sjældent åbnes. Der er både lunt, og de kan være i fred.

Edderkopperne kan også klemme sig helt ind i drænhuller, ventilationsåbninger og i hulmurens revner og lægge æg.

De kan fjernes med en tynd, spids genstand, og sprækkerne fyldes med insektspray.

Men til foråret udklækker de bittesmå edderkopper, som - når de vokser til - fanger mange andre insekter.

- Så de har altså en plads i naturen og er vigtige for balancen, pointerer John Mogensen.

/ritzau fokus/