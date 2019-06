Bruger du samme solcreme en hel sæson, øger du risikoen for at udvikle allergi for både parfume, solfiltrene og de øvrige indholdsstoffer.

Sommerferien står for døren, og for rigtig mange danskere betyder det en tur til varmere himmelstrøg og mange daglige timer i den bagende sol.

Solcreme står formentlig allerede på pakkelisten, men du bør faktisk pakke flere forskellige mærker.

For den hyppige påføring, som er krævet i sommersæsonen, kan have en negativ effekt - nemlig at det generer huden så meget, at du får en allergisk reaktion.

Det påpeger rådgivningschef Betina Hjorth fra Astma-Allergi Danmark.

- Derfor kan det være en god idé at skifte solcrememærke i løbet af sommeren, så man ikke bliver udsat for de samme stoffer igen og igen og øger risikoen for at udvikle kontaktallergi, forklarer hun.

Risikoen gælder både i forhold til indholdsstofferne, konserveringsmidlerne, eventuel parfume og de filtre, producenterne bruger.

Og det er, uanset om filtrene er kemiske eller fysiske, som betyder, at solcreme henholdsvis trænger ind i huden eller lægger sig som en beskyttende hvid hinde på huden.

- På et tidspunkt kan man få smurt sig ind i dråben, der får bægeret til at flyde over. Der er ikke nogen, der er særligt følsomme - alle kan få kontaktallergi, siger Betina Hjorth.

Skifter du solcrememærke et par gange i løbet af sæsonen, vil du få en varieret eksponering af de forskellige typer stoffer, forklarer hun.

Hos Kræftens Bekæmpelse råder man til at vælge solcreme med det nordiske miljømærke Svanemærket. Men heller ikke det er en garant for, at du kan tåle spandevis af den samme creme.

- Får man alligevel en reaktion på et bestemt produkt, skal man altid tage noget andet næste gang, siger Peter Dalum, projektchef hos Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens solkampagne.

- Personer kan reagere på alt muligt forskelligt, så nogle gange er det ikke til at vide, hvilke typer stoffer i cremen der udløser det, tilføjer han.

Peter Dalum råder desuden til, at du ikke kun tænker i solcreme, når du opholder dig i solen.

- Det er vigtigt, at man også søger skygge, beskytter sig med tøj og bruger hat, understreger han.

/ritzau fokus/