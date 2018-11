Hvis du plejer at skylle rå kylling eller hælde væden i vasken, så skal du læse med nu.

Det bør du nemlig stoppe med omgående, da bakterierne fra kyllingens overflade kan gøre dig syg.

Sådan advarer Turid Berglund, der er veterinær og beredskabskoordinator ved Sektionen for Hygiejne og Drikkevand i det norske Madtilsyn:

»Når du gør det, så spreder du bakterierne, som findes på kyllingenfilleternes overflade. De kan sprøjte op i vasken og på væggen, hvis du prøver at skylle dem væk. Derfor er det bedre, at bakterierne sidder fast på filleterne, som du skal varmebehandle, da bakterierne dør under varmebehandling,« siger Turid Berglund til det norske madsite godt.no.

Bakterien, der er tale om, er den såkaldte Campylobacter, som giver mave-tarminfektioner, især karakteriseret ved diarré og generel utilpashed.

Turid Berglund anbefaler derfor, at hvis du vil hælde væden fra pakken, inden du tilbereder kyllingen, så skal du gøre det med køkkenrulle, som derefter smides direkte i skraldespanden.

»Husk også at passe på den grundlæggende køkkenhygigne. Altså at du har ét sæt udstyr til råt kød, og ét andet til de ting, som ikke skal varmebehandles. Du bør også vaske hænder, både før du laver mad og undervejs i processen,« siger Turid Berglund.

Campylobacter er i dag den væsentligste årsag til bakterielle tarminfektioner i Danmark.

Statens Serum Institut oplyser, at der blev 2016 blev der registreret mere end 4600 tilfælde.