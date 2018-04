Har du lyst til at blande dig, når børnene skændes? Vær varsom med det, for der er vigtig læring i konflikterne, fortæller børnepsykolog Margrethe Brun Hansen.

København. "Du kommer aldrig med til min fødselsdag."

To børn, der ellers er bedste venner, går dampende fra hinanden til hver sin ende af legepladsen.

Som voksen kan det se voldsomt ud - og det kribler måske endda for at blande sig. Men til frokosten sidder børnene igen ved siden af hinanden.

Den proces er der faktisk meget vigtig læring i, fortæller børnepsykolog Margrethe Brun Hansen.

- Konflikten er utrolig vigtig at lære for alle mennesker. At man lærer, at man kan holde på sit, man kan blive uvenner, og man må prøve at løse konflikten, siger Margrethe Brun Hansen og uddyber:

- I et venskab lærer man at løse konflikter. For barnet er også bange for at miste vennen. Så man lærer at sige okay, så må det blive sådan, så man kan blive gode venner igen.

Hun forklarer, at det er vigtigt at lære, at man ikke kan være enige altid. Og at verden ikke går under, fordi man bliver uvenner.

- Men man lærer også, at skal livet være godt, må man også blive gode venner igen. Og det er godt at lære i den alder, hvor det er okay at blive sur. Det er jo ikke smukt til et forsamlingsmøde - så har man leget for lidt, siger hun med et grin.

Selv om børnene skal lære at håndtere konflikter selv, kan der være situationer, hvor det er nødvendigt at blande sig som forælder, fortæller David Thore Gravesen, ph.d. og lektor på pædagoguddannelsen ved Via University College.

- De relationer, ens børn kan have med andre børn, kan være kørt fast eller kan være blevet meget konfliktfyldte. Der har børn brug for hjælp fra deres tillidspersoner, og det er ofte deres forældre, siger David Thore Gravesen.

Er konflikten for stor en mundfuld til at blive løst på børnehaveniveau, kan man altså godt træde til. Men man skal ikke ind og styre eller organisere alle barnets relationer. Det vil være en bjørnetjeneste, mener David Thore Gravesen.

- Børn og unge har behov for selv at lære at udvikle evnen til at mestre. Det er en del af deres psykologiske og sociale udvikling. De lærer, igennem de udforinger de møder i deres hverdag.

Fakta: Konflikter er okay, varig eksklusion er ikke

- Mindre hverdagsdiskussioner og konflikter er en naturlig del af barnets udvikling.

- Konflikterne hjælper børnene til at lære at indgå kompromiser.

- Er der derimod tale om varige mobbemønstre eller eksklusion, skal det tages alvorligt. Her bør man som forælder reagere.

Kilder: Margrethe Brun Hansen, David Thore Gravesen.

/ritzau fokus/