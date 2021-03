Så skal vi snart til tasterne igen:

Årsopgørelsen fra Skat er på trapperne, og selvom det officielt er fra mandag 15. marts, du kan logge ind hos på skat.dk og se, om du skal have pengene tilbage eller får et skattesmæk, er det efterhånden en tradition, at det allerede åbner fredagen før.

Holdes den tradition i hævd, vil køen til skat.dk fra fredag 12. marts være voldsom – og når danskerne så endelig kommer frem til målet, vil der i år højst sandsynligt være flere end normalt, der støder på dårlige nyheder.

»Jeg forventer helt klart, at flere i år vil få færre penge tilbage i skat eller få et skattesmæk. Og en del af det hænger sammen med corona,« forklarer Louise Aggerstrøm Hansen, privatøkonom i Danske Bank.

Privatøkonom hos Danske Bank Louise Aggerstrøm Hansen har lavet en guide til, hvordan du gennemgår din årsopgørelse.

Men der er også danskere, som vil få gode nyheder – og andre, der kan rette deres årsopgørelser i en retning, så den bliver mere positiv.

Louise Aggerstrøm Hansen har lavet en guide til, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med årsopgørelsen.

Vi starter med de store fælder.

Kørselsfradrag

En del danskere har fået for stort fradrag for kørsel, da mange har arbejdet hjemme i perioder det seneste år og derfor ikke har kørt lige så meget, som de plejer.

»Er man en af dem, der normalt har mere end 12 kilometer til arbejde, og har man arbejdet mere hjemme, så skal man sørge for at rette sit kørselsfradrag, så man kun får fradrag for de dage, man rent faktisk er kørt på arbejde. Det gør man i rubrik 51,« lyder det fra Louse Aggerstrøm Hansen.

Har man fået for meget i fradrag, ligger der en ekstra regning og venter.

Indkomst



Der var fest, da de indefrosne feriepenge blev udbetalt i efteråret 2020. Men for mange danskere kan den fest nu udløse et smæk.

»Jeg forventer, at der er flere, der vil se frem til et skattesmæk ovenpå 2020, fordi de har opgjort et for lavt indkomstbeløb på deres forskudsopgørelse, fordi de færreste af os forventede at få udbetalt de indefrosne feriepenge,« siger Louise Aggerstrøm Hansen.

Har du oplyst for lav en indkomst, har du betalt for lidt i skat – eksempelvis vil nogle være skubbet op over topskattegrænsen. Og så venter en regning.

Nye lån og projekter i hjem, hus og have

Der var gang i boligmarkedet sidste år, og det kan også få betydning. Nye lån eller omlægninger ændrer i dine rentebetalinger, og det kan betyde, at du har fået for lidt eller for meget i rentefradrag i en periode, forklarer Louise Aggerstrøm Hansen.

Også projekterne derhjemme kan få betydning.

»Mange danskere har også fået foretaget forbedringer derhjemme det forgangne år. Har man glemt at få registreret håndværkerfradraget for 2020, kan man heldigvis stadig nå at rette det helt frem til 1. marts. Fradraget indberettes på tastselv.skat.dk og registreres i rubrik 460.«

Hvis din indkomst er faldet

For dem, der eksempelvis har mistet deres job på grund af corona, kan der være penge på vej.

»Har man mistet sit job eller på anden måde oplevet indkomstfald, vil mange formentlig opleve at have betalt for meget i skat sidste år,« siger Louise Aggerstrøm Hansen.

Med andre ord: De får penge tilbage.

Investeringer

»Rigtig mange danskere har fået smag for at handle aktier det forgangne år, og de bør kontrollere, at gevinster eller tab er registreret korrekt. Det kan også få betydning for dine skattebetalinger i fremtiden, da tab i dag kan modregnes fremtidige gevinster og omvendt,« siger Louise Aggerstrøm Hansen:

»Som hovedregel registreres dine værdipapirer køb/salg automatisk, hvis du køber via en bank eller fondshandler i Danmark. De har nemlig pligt til at indberette oplysningerne til Skattestyrelsen. Er der tale om værdipapirer købt i udlandet og placeret i et udenlandsk depot, så skal du selv registrere det.«