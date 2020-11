Det er som at se et timeglas, hvor de sidste små sandkorn er ved at ryge ned gennem den lille gennemsigtige trakt.

Om 43 dage forlader Storbritannien EU, og der er endnu ingen handelsaftale. I Danmark sidder en masse fødevareproducenter og bider negle.

For hvis timeglasset når at rinde helt ud, mens der fortsat ikke er nogen handelsaftale, får det konsekvenser. Det er ganske enkelt uundgåeligt.

I dag eksporterer Danmark fødevarer til Storbritannien til en samlet værdi af knap 12,2 milliarder kroner om året. Er der ingen aftale ved årsskiftet, bliver den eksport pålagt store toldsatser.

I gennemsnit 23 procent. Men det svinger, alt efter hvilken type vare, der er tale om.

Mejeriprodukter, som Arla eksempelvis sælger i meget stor stil i det britiske, bliver pålagt en told på 55,4 procent, mens svinekød, som briterne også aftager rigtig meget af, bliver pålagt en told på 32,8 procent.

I alt vil der være ekstra toldsatser til en anslået værdi af 2,8 milliarder kroner, viser en analyse fra Landbrug og Fødevarer.

Hvis det bliver en realitet, vurderes det, at 75 procent af al fødevareeksport til Storbritannien på lang sigt vil forsvinde.

Lurpak er en kæmpe sæller i Storbritannien.

»Det er da frustrerende, for vi har usikkerhed nok i forvejen i øjeblikket. Det er nervepirrende tæt på nu i forhold til brexit. Der er selvfølgelig en del nervøsitet,« forklarer Frank Øland, cheføkonom i Landbrug og Fødevarer:

»Men vi har også haft lang tid til at forberede os på den her situation, og der er rigtig mange virksomheder, som har gjort netop det. Både i forhold til at få styr på toldpapirer, i forhold til at finde andre markeder, man kan sælge sine varer på, og i forhold til at opbygge varelagre i Storbritannien.«

Han påpeger, at mange af de 10.000 job i fødevareklyngen, som er afhængig af eksport til Storbritannien, vil blive reddet af, at man i de forskellige firmaer har handlet proaktivt.

Eksporten til andre lande end Storbritannien er allerede vokset de seneste år, mens handlen med Storbritannien har været faldende.

Alligevel kan det ende med en mavepuster.

»Hvis 75 procent af eksporten til Storbritannien forsvinder, vil det meste af det skifte over til andre markeder. Men så kan det godt være, at priserne ikke er lige så gode, og at det samlet set vil koste et par milliarder kroner,« siger Frank Øland:

»Så på lang sigt er det jo ikke alle de her 10.000 arbejdspladser, der går tabt. Men det er nok et par tusinde af dem.«

Frank Øland er dog fortsat fortrøstningsfuld.

Danmark eksporterer hvert år svin for mere end 3,3 milliarder kroner til Storbritannien. Den eksport kan blive ramt hårdt af brexit uden en aftale.

Det på trods af at en rundspørge, som Landbrug og Fødevarer har lavet blandt 59 berørte virksomheder, der viser, at kun en ud af 10 lige nu regner med en aftale.

Frank Øland hænger sin hat på, at den sunde fornuft sejrer.

Hvis parterne ikke har en aftale ved årsskiftet, vil det i første omgang være briterne, der for alvor mærker konsekvenserne. Priserne på de varer, der er pålagt told, vil stige markant i supermarkederne.

Og det kan bringe briterne tilbage til forhandlingsbordet, mener han.

»Jeg tror, at der kommer hvid røg op til sidst,« siger Frank Øland:

»Det er i alles interesse. Så jeg tror, der kommer en aftale, men jeg kan godt frygte, at vi skal meget tættere på årsskiftet, før det sker,« siger Frank Øland.