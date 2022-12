Danmark får onsdag præsenteret en ny regering bestående af Socialdemokratiet, Moderaterne og Venstre.

I mediebilledet dominerer personopgør, advokatundersøgelse, FE-sag, studehandler og partiers skæbner. Men i rigtig mange danske husstande sidder vælgerne nu og afventer den kommende regering med øjnene stift rettet mod deres egen privatøkonomi.

Lad os tage det fra en ende af.

Der er de omkring 270.000 sosu’er og sygeplejersker, der mere eller mindre blev lovet lønstigninger af Mette Frederiksen og Socialdemokratiet under valgkampen. 2.000 kroner mere om måneden, lød regnestykkerne.

De lønstigninger har man ikke hørt meget til siden valgets afgørelse. Mange af de medarbejdere, der fik indtryk af, at de står til at få mere i løn, hvis Mette Frederiksen bliver Statsminister, venter spændt lige nu.

Så er der pensionisterne. Dem har vi hørt meget fra på B.T. gennem flere måneder. Mange pensionister føler sig fuldstændig glemt i debatten om inflationshjælp og udhuling af indkomster. Er der noget til dem?

Og hvad med inflationshjælp i al almindelighed?

Mens partierne med Mette Frederiksen for bordenden har været væk i langt over en måned, dybt begravet i forhandlinger, har inflationens konsekvenser bidt sig fast i mange husstande og gør nu rigtig, rigtig ondt.

Vi ser den ene historie efter den anden om familier, der nærmest ikke har råd til at holde jul. Vi ser artikler om rekordmange ansøgninger til alverdens former for økonomisk hjælp. Det er de grelleste tilfælde.

Så er der de husstande, der ‘bare’ er presset i al almindelighed. Som har droppet en ferie for at kunne betale skyhøje el- eller gasregningerne.

Som er blevet forvandlet til tilbudsjægere for at få budgetterne til at hænge sammen.

Som sidder og ser deres friværdi smuldre i et nedadgående boligmarked og nu udskyder ombygninger, lån til bil og meget andet, fordi usikkerheden har fået greb om dem.

Der er de boligejere, som har variabelt lån, og som hopper ind i 2023 med en voldsom stigning i renten og derfor også et seriøst hop op i månedlig ydelse.

Hvad kommer denne regering med af inflationshjælp? Og hvem får del i den hjælp?

At der kommer skattelettelser ser ud til at være givet.

Men spørgsmålene hober sig op.

Hvad ned beskæftigelsesfradraget? Er arveafgiften i spil?

Står SU'en til at blive barberet ned?

Hvordan ender hele debatten om en CO2-afgift for landbruget?

Der bides negle derude.

I den politiske stand handler neglebideriet om, at deres elskede parti nu går ind i ukendt farvand, danner regering med fjenden, begår løftebrud og den slags.

For tusinder af danskere bides der negle, fordi det regeringsgrundlag, der kommer lige om lidt, kommer til betyde rigtig meget for deres privatøkonomiske situation.

Hvilke valgløfter overlevede forhandlingerne?

Det ved vi lige om lidt.