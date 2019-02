Da Jytte Frandsen den 18. februar skrev en Facebook-opdatering om, at hendes datter Mia var blevet fyret af Føtex Ebeltoft for at tage en bid af en kanelsnegl, startede hun en mediestorm, som mandag kulminerede, da Føtex undskyldte overfor Mia.

Nu fortæller Jytte Frandsen, at det var meget konkret årsag til, at hun skrev opslaget.

Det sker i et interview med Ebeltoft Folketidende.

Her fortæller hun, at Føtex Ebeltoft kort efter fyringen af Mia Frandsen hængte en seddel op i kantinen, hvor der stod, at en medarbejder var blevet bortvist på grund af groft brud på reglementet.

Jytte Frandsen blev bange for, at det ville starte rygter, der kunne skade hendes datter.

»Ebeltoft er en lille by, og formuleringen om groft brud på reglementet kunne jo tolkes som, at hun havde taget af kassen,« siger Jytte Frandsen til Ebeltoft Folketidende.

Mia Frandsen blev fyret den 14. februar, efter hendes chef konfronterede hende med videobilleder af, at hun tog en bid af en kanelsnegl.

Mia forklarede sig med, at hun havde fået af vide, at man godt måtte spise ødelagt bagværk. Den købte chefen ikke, og Mia blev bortvist.

Jytte Frandsen mener overordnet, at det er okay, hvis ikke man må spise bagerbrød i butikken, men påpeger, at det så skal være ens for alle.

Hun mener, at en advarsel for datterens forseelse havde været nok.

Føtex endte mandag med at undskylde overfor Mia Frandsen og tilbyde hende genansættelse, som hun dog afslog.

Føtex vil også se på deres regler og retningslinjer som konsekvens af sagen.