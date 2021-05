Lyden af bølgeskvulp, vind i håret og sol og salt på kinderne.

Danskerne har under coronakrisen kastet sig over lystsejlads som aldrig før. Danmarks to største sejlerforbund, Dansk Sejlunion og Danske Tursejlere, har oplevet en markant stigning i tilgangen af medlemmer i 2020, skriver tvsyd.dk.

»Vi er ved at blive rendt over ende af nye medlemmer,« siger Henning Jensen, formand for Danske Tursejler, der har cirka 14.000 medlemmer, til mediet.

Danskernes stigende interesse for at stævne ud i egen båd bekræftes af Christian Lerche, direktør i Dansk Sejlunion, der har knap 55.000 medlemmer fordelt på 256 sejlklubber i hele landet.

Marselisborg Lystbådehavn i Aarhus Foto: Henning Bagger Vis mere Marselisborg Lystbådehavn i Aarhus Foto: Henning Bagger

De har i 2020 oplevet den største medlemsfremgang i 36 år og voksede alene i 2020 med 3,6 procent, mens danske idrætsforeninger generelt måtte vinke farvel til knap 90.000 medlemmer i coronaåret 2020.

Christian Lerche er ikke i tvivl om, at corona-nedlukningerne har sendt flere danskere på havet.

Han peger på, at mange har oplevet en velstandsfremgang – blandt andet som følge af stigende boligpriser – som er blevet omsat til drømmen om egen båd og selvrealisering.

Og måske har også sejlerfamilien Beha-Erichsens eventyr i TV 2-programmerne ‘Kurs mod fjerne kyster’ pustet til danskernes eventyrlyst, mener Christian Lerche.

Strømmen af nye lystsejlere har imidlertid ført et nyt problem med sig.

Der mangler simpelthen ledige bådpladser i mange danske lystbådehavne.

Det bekræfter Jesper Højenvang, direktør for Foreningen af danske lystbådehavne i Danmark, over for tvsyd.dk.