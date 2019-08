Hvis du vil undgå at komme hjem fra supermarkedet med muggen frugt og grønt, skal du grundigt vurdere, hvor du vælger at købe ind.

Der er nemlig rigtig stor forskel på landets supermarkedskæder, når det gælder risikoen for at få dårlige varer med hjem fra grøntafdelingen.

Det viser en rundspørge, YouGov har foretaget for B.T.

Værst står det til i landets klart største supermarkedskæde, Netto.

Her har 28 procent af butikkens kunder inden for tre måneder mindst én gang kommet hjem fra Netto med frugt og grønt, hvorefter det viste sig, at en eller flere varer var rådne.

Det overrasker ikke 22-årige Ida, da B.T. møder hende foran en Netto-butik i København.

»Det, tænker jeg, passer meget godt. Det er her, jeg handler mest, men det er også her, det er sket flest gange,« siger hun og forklarer, at hun få minutter forinden har lagt en bakke blåbær tilbage på hylden i Netto, fordi der var mugne bær i:

»Det er irriterende, når jeg først kommer hjem med det, men jeg øver mig i at tjekke efter. Det bør være deres ansvar, men jeg har vænnet mig til selv at stå for det.«

22-årige Ida er stamkunde i Netto. Hun er ikke overrasket over, at Netto er topscorer i forhold til andelen af kunder, der er kommet hjem med rådden frugt og grønt. Foto: Sabina Louise Nesheim Vis mere 22-årige Ida er stamkunde i Netto. Hun er ikke overrasket over, at Netto er topscorer i forhold til andelen af kunder, der er kommet hjem med rådden frugt og grønt. Foto: Sabina Louise Nesheim

B.T. har på få dage besøgt syv Netto-butikker i hovedstadsområdet. I seks af de syv Netto-butikker var der rådne varer i grøntafdelingen – blandt andet rådne blommer, pærer og vindruer.

I ét tilfælde går B.T.s udsendte lige bag en medarbejder, der går og sorterer i grøntafdelingen.

Nogle steder er der stadigvæk dårlige varer på hylderne, efter medarbejderen har sorteret.

Overordnet er det skidt for Netto, at de kommer værst ud i undersøgelsen, mener Bruno Christensen, ekspert i detailhandel.

»Det giver dårlig omtale, utilfredse kunder og skader Nettos image. Det er jo helt klart et problem, ledelsen i Netto vil være optaget af at minimere. Det er de nødt til, og det vil de også gøre,« siger Bruno Christensen.

Generelt er det landets discountbutikker, der kæmper mest med rådden frugt og grønt.

De første fire pladser på listen over butikker, hvor den største andel af kunderne har oplevet at købe dårlig frugt og grønt, er discountbutikker. Kun Lidl ligger i den gode ende.

»Det er for dårligt, også selv om det er billige forretninger at handle i,« siger Vagn Jelsøe, vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk:

»Noget tyder jo på, at de skal passe på, at de ikke er så fokuserede på at sælge varerne billigt, at de så glemmer, at kunderne altså også skal have nogle varer, som rent faktisk kan bruges til noget.«

Undersøgelsen viser også, at det generelt er klassiske supermarkeder, som ligger i den bedre ende af skalaen.

Og det bør give stof til eftertanke, mener Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom ved Nordea.

»Så kan det godt være, at det er billigere at handle ind i discountbutikker,« siger Ann Lehmann Erichsen:

Sådan har vi spurgt Undersøgelsen af foretaget af YouGov for B.T. blandt 1.002 repræsentativt udvalgte danskere. Først er deltagerne blevet bedt om at angive, hvilke butikker de har handlet i inden for de tre seneste måneder. Herefter er de blevet bedt om at svare på følgende spørgsmål ud fra de butikker, de har handlet i: Har du inden for de tre seneste måneder oplevet at købe frugt og grønt i disse supermarkeder og efterfølgende opdaget, at der var et eller flere stykker rådden frugt eller grønt i det, du havde købt? Svarprocenten er andelen af respondenter, som har svaret 'ja' til spørgsmålet. Netto: 28 procent (663 respondenter) Rema 1000: 22 procent (650 respondenter) Fakta: 21 procent (452 respondenter) Aldi: 20 procent (255 respondenter) Føtex: 18 procent (455 respondenter) Bilka: 18 procent (317 respondenter) Super Brugsen: 17 procent (344 respondenter) DagliBrugsen: 16 procent (119 respondenter) Kvickly: 16 procent (321 respondenter) Meny: 15 procent (294 respondenter) Lidl: 14 procent (420 respondenter) Irma: 9 procent (102 repondenter) Kilde: YouGov for B.T. i slutningen af april, 2019.

»Men hvis du oftere skal stå og smide frugt og grønt ud, når du kommer hjem, end du skal i et supermarked, så er spørgsmålet, om du i virkeligheden overhovedet sparer nogle penge ved at handle der,« siger hun.

Netto har valgt ikke at stille op til interview. I stedet har de sendt en mail.

Her påpeger landedirektør Brian Seemann Broe, at man ikke har fået en eneste anmærkning af Fødevarestyrelsen for dårlig frugt og grønt i 2019.

'Når det er sagt, så vil vi gerne gøre det bedre, og derfor har vi også stor fokus på vores frugt- og grøntafdelinger, når vi i disse år investerer to milliarder kroner i at opgradere vores butikker landet over,' skriver Brian Seemann Broe.