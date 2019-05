Hvis du går og overvejer at tage en tur over Øresund for at shoppe, så er det bare at komme afsted.

Lige nu er kursen på den svenske krone nemlig lavere, end den har været i næsten ti år.

Det betyder mere specifikt, at én svensk krone lige nu koster 0,697 danske kroner - altså knap 70 øre - skriver Nykredit i en pressemeddelelse.

Og det er meget lavt i historisk sammenhæng.

Faktisk har der, ifølge Tore Stramer, der er cheføkonom i Nykredit, kun tre gange tidligere i historien været situationer, hvor dagskursen på den svenske kroner har været under under 70 danske ører.

Sidst det skete var i maj og august 2018, hvor én svensk krone kortvarigt kostede 0,698 kroner.

Før det skal vi helt tilbage til finanskrisen i 2009, hvor den svenske krone nåede et historisk bundniveau på 0,67 danske kroner.

Danskerne kan dermed glæde sig over, at det er første gang i ti år, at man kan få så mange svenske kroner for en dansk 100-kroneseddel, som man kan lige nu.

Kunne du finde på at tage en tur til Sverige for at shoppe, nu hvor den svenske krone er så billig?

Tager du eksempelvis en tur til Malmø eller Helsingborg henover weekenden med en dansk 100-kroneseddel i lommen, kan du købe varer for godt 144 danske kroner.

Særligt fødevarer kan du gøre en god besparelse på.

I Sverige er momsen på fødevarer 12 procent, mens den i Danmark er hele 25 procent.

Derfor er det lukrativt for danskere - særligt fra den østlige del af landet - at rejse til sydsvenske byer som Malmø og Helsingborg, når der skal handles stort ind. Og i denne tid kan man grundet den lave kurs på den svenske krone handle endnu billigere end normalt.