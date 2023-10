Hvis det er svært at kæmpe sig igennem græskar og edderkoppepynt i det lokale supermarked, er det ikke uden grund. Det går nemlig kun en vej med danskerne og den importerede højtid halloween.

»For fem – seks år siden begyndte vi allerede at pakke Halloween-tingene væk en uge inden Halloween-aftenen for at få plads til juletingene. Sådan er det ikke i dag,« siger salgschef i Føtex, Tore Nederland.

»I dag er halloween blevet så stor, at vi er nødt til at passe på med at lade julen fylde det hele nu her.«

Og billedet af en stigende interesse for halloween opleves ikke kun i Føtex, der hører under Salling Group. I Coop oplever man også, at danskerne er blevet endnu mere begejstrede for halloween.

»Det er mange år siden, at halloween blev lige så stor som fastelavn i forhold til vores salg. Det skete tilbage i 2007, og siden er halloween blevet større end fastelavn,« siger Lars Aarup, der er chefredaktør for Samvirke og chef for Coop Analyse.

I Coop regner de med at sælge ti procent mere Halloween-udstyr og græskar sammenlignet med sidste år, og hos Salling Gourp oplever de også en vild efterspørgsel på netop de store orange grøntsager.

»Næste år skal vi have købt flere græskar ind. Vi har solgt flere, end vi regnede med, og vi kan ikke finde ud af, om det er fordi, der er rigtig mange, der skærer helt frem til weekenden inden, eller det dårlige vejr har fået græskarrene til at rådne,« siger Tore Nederland.

Ud over græskarrene er der nogle forskellige iøjnefaldende tendenser, når det kommer til danskernes forhold til halloween.

»Det er sjovt, for i USA er det i højere grad en høstfest også. Der har man mange halmballer, fugleskræmsler og farmer-ting, hvor her i Norden er vi i højere grad gået i Walking Dead-retningen (en berømt zombieserie, red.). Vi har ligesom lavet vores egen Noir-udgave,« lyder det fra Lars Aarup fra Coop.

I Føtex, siger Tore Nederland, at topsællerterne er små spande, børn bruger til at samle slik i, når de er ude på en slik og ballade-indsamlingstur, og derudover er det primært skeletter i alle udgaver samt pynt til huset, der ryger på varebåndet.

Man mangler dog stadig at kunne gøre halloween til en endnu større fest salgsmæssigt. For hverken i Coop eller Salling Group kan de se på salget af butikkernes andre varer, at danskerne fejrer en højtid.

Chefredaktør for Samvirke, Lars Aarup, peger på et særligt område, der mangler, hvis højtiden skulle vokse.

»Halloween mangler jo et måltid. Vi har ikke rigtig et Halloween-måltid at samle os om, og jeg spændt på, om man kunne gøre noget der. Om det skulle være en gryderet, en pie eller lignende, vi kunne spise sammen til halloween.«