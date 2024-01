Forud for onsdagens præsentation af årsregnskabet for 2023, er der nyt om Teslas fremtidsplaner.

Elon Musk & Co. planlægger at indlede masseproduktion af en ny model, skriver Reuters.

Den nye model har indtil videre fået kodenavnet 'Redwood', og det er planen, at den skal i masseproduktion i midten af 2025.

Tesla har bedt sine leverandører om tilbud eller inviteret bud på at levere dele til 'Redwood'-bilen allerede i 2023.

To kilder siger til Reuters, at man planlægger at producere 10.000 styk om ugen, hvilket altså vil give godt 500.000 på et år.

Elon Musk har ved tidligere lejligheder talt om muligheden for at introducere en billig elbil i prisklassen omkring 25.000 dollar, hvilket vil være et godt stykke under de nuværende modeller rent prismæssigt.

»Det vil være en model, der rammer et sted, hvor der virkelig er tørst efter den type bil til den type pris,« sagde forbrugerøkonom Ilyas Dogru fra FDM til B.T. tilbage i november, da der var tale om, at en ny Tesla ville bygge en ny og billig model på selskabets fabrik ved Berlin.

Tesla solgte i 2023 flere biler end noget andet mærke i Danmark. I alt blev der her til lands solgt 22.333 Teslaer i løbet af året. 17.955 af dem var den voldsomt populære Model Y.

På globalt plan er Tesla imidlertid voldsomt udfordret af, at man i fjerde kvartal blev overhalet af kinesiske BYD, som solgte 526.409 elbiler i løbet af årets tre sidste måneder.

Forud for onsdagens præsentation af årsregnskabet for 2023 er der stor spænding i branchen omkring Teslas salgsmål for 2024. Det kan du læse meget mere om her.