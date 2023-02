Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er igen blevet dyrere at være boligejer. Boliglånet med en rente på fem procent har skubbet 4-procentlånet af tronen, og det betyder, at det er blevet dyrere at købe hus eller lejlighed.

Også de mange boligejere med flekslån med kort rente vil blive ramt på pengepungen. Hvor hårdt flekslånere bliver ramt, kan du se her.

De nedslående nyheder kommer faktisk på baggrund af positive historier om, at det går bedre med økonomien i både USA og EU, end økonomerne forventede for bare få måneder siden, lyder analysen fra Sune Malthe-Thagaard, cheføkonom i Totalkredit.

»Selvom reallønnen er faldet, har folk øjensynligt så meget opsparing tilbage, at flertallet af forbrugerne kører af sted med fuld kraft og stadig køber for eksempel rejser og går på restaurant,« siger han.

I udgangen af 2022 var vurderingen ellers, at EUs økonomi ville gå i bakgear her i 2023. Men sådan er det ikke gået. Tværtimod viser spritnye tal, at især servicevirksomhederne i EU har positive forventninger til væksten i år, og at den varslede stigning i arbejdsløsheden stort set er udeblevet.

Samtidig er energikrisen løjet gevaldigt af, da priserne på både gas og el er faldet markant som følge af en mild vinter, fyldte gaslagre i Europa og fornuftigt forsyningssikkerhed.

I sig selv betyder de faldende energipriser faldende inflation, men det øger omvendt pris- og lønpresset i servicesektoren, fordi forbrugerne får frigjort penge til luksusgoder som netop rejser og restaurantbesøg.

Dermed øges risikoen for, at den høje kerneinflation (inflation eksklusive energi og uforarbejdede fødevarer) bider sig fast i EU, og det vil ifølge Sune Malthe-Thagaard tvinge Den Europæiske Centralbank (ECB) til at sætte renterne mere op end tidligere antaget for at trække efterspørgsel ud af økonomien og dermed dæmpe prispresset.

Stigende renter presser boligejere. Foto: Tobias Kobborg Vis mere Stigende renter presser boligejere. Foto: Tobias Kobborg

Markedet har reageret ved at sende renten på de 30-årige realkreditobligationer med fast rente op på nu fem procent, og renten på de helt korte flekslån, der får ny rente hvert halve år, vil snart følge efter, vurderer Sune Malthe-Thagaard.

Den korte rente ligger lige nu på lidt over tre procent.

»Vi forventer, at den ender i omegnen af fire procent til sommer mod vores tidligere prognose på 3,5 procent,« siger Sune Malthe-Thagaard.

Går det som ventet, stiger den månedlige ydelse på et F-kort-lån med afdrag på en million kroner med 350 kroner om måneden efter skat. Har man den afdragsfri variant bliver det 625 kroner dyrere om måneden.

Er du blevet ramt af de stigende boligrenter?

I dyre områder som København er det ikke ualmindeligt at have et lån på tre millioner kroner. Det betyder, at flekslånere med kort rente og afdragsfrihed inden for få måneder kan se frem til en stigning i den månedlige ydelse på knap 2.000 kroner, hvis deres rente stiger fra tre til fire procent.

Sune Malthe-Thagaard understreger, at renteprognosen er præget af betydelig usikkerhed.

»Den 30-årige faste rente kan være faldet til fire procent igen om en uge, men den kan også stige til seks procent. Vi er ikke langtfra, at 6-procentlånet med afdragsfrihed åbner,« siger han og tilføjer:

»Et realistisk scenario er, at renten vil ligge og svinge mellem fire og seks procent i år. Vi kommer ikke til at se de store renteudsving, vi så sidste år.«

Isoleret set vil stigende renter presse boligpriserne ned. Omvendt holder den fortsat lave arbejdsløshed, høje jobsikkerhed og pæne lønstigninger hånden under priserne, bemærker cheføkonomen.