Hvis man som par deles om de huslige pligter, har man større seksuel intimitet og er mere tilfreds med parforholdet. Det viser et nyt studie.

København. En opvask er ikke bare en opvask.

Sådan indleder parterapeut Mette Turms forklaringen på, hvorfor opvask, sexliv og tilfredshed med parforholdet hænger sammen.

For det gør det nemlig. Det viser en ny amerikansk undersøgelse publiceret i tidsskriftet Socius: Sociological Research for a Dynamic World.

Når par deles om de huslige pligter, har de større seksuel intimitet og større tilfredshed med forholdet.

Det gælder særligt, når man deler opvasken. Og det er i størst grad kvinder, der vurderer kvaliteten af forholdet bedre, når parret deles om opvasken.

Og så tilbage til parterapeutens forklaring. For hvilke mekanismer er det, der er på spil?

- En opvask er ikke bare en opvask. Og sex er ikke bare sex. Jeg kan genkende det fra parterapien, at der er en sammenhæng mellem det praktiske og det emotionelle og fysiske, som sex jo også er. For det handler om det dybere - om omsorg og tilknytning, siger parterapeut Mette Turms.

Derfor er det, der på overfladen ser så enkelt ud - som eksempelvis en opvask - mere end det.

Det handler om den dybe omsorg, som er fundamentet, som forholdet er baseret på: Er du der for mig? Kan jeg stole på dig? Vil du hjælpe?

- Kærlighed er ikke bare ord, det er i høj grad handling. Det kan være praktisk hjælp, opmuntring, kærlige ord, overraskelser eller hyggelige aktiviteter sammen, siger Mette Turms.

Hun forklarer, at der er meget mere på spil end simpelt købmandskab, hvor jeg tager del i opvasken, og du så tager del i tøjvasken.

- Det er meget alment menneskeligt, at når jeg føler, at jeg bliver set og imødekommet, og mit behov bliver tilfredsstillet - for eksempel i forhold til opvasken - så får jeg i højere grad lyst til at imødekomme andre behov, fortæller Mette Turms.

Hun tilføjer, at man også helt konkret får mere overskud, når partneren tager del i de huslige pligter.

- Selv med noget så banalt som en opvask, er der mange mennesker, der ikke har en fornemmelse af, at hvis de åbner munden og beder om hjælp, så står der rent faktisk nogen og hjælper, siger Mette Turms.

- Og så bliver det nogle gange en selvopfyldende profeti, hvor de finder en partner, der svarer til det mønster, de selv er vokset op i. Hvor der ikke har været nogen hjælp at hente i forhold til at støtte og hjælpe hinanden, forklarer parterapeuten.

Fakta: Resultater fra undersøgelsen

- Moderne par deler oftere opgaverne i forbindelse med husholdningen end tidligere. Undersøgelsen er lavet blandt par med lav- og middelindkomst og sammenligningsgrundlaget er data fra 1992-1994 og 2006.

- Den største ændring er sket ved de huslige opgaver opvask og tøjvask, som parrene nu deles mere om.

- Hos par, der deler de huslige opgaver, er der højere grad af seksuel intimitet og tilfredshed med forholdet.

- At deles om opvasken er den opgave, der har størst indvirkning på opfattelsen af forholdets kvalitet - særligt blandt kvinder.

Kilde: "Stalled for whom? Change in the division of particular housework tasks and their consequences for middle- to low-income couples".

/ritzau fokus/