Den 30. oktober er der deadline for flere tusinde danskere. Nemlig alle de borgere der har et flekslån, og som ved årsskifte skal have ny rente. Ejermændene af cirka 50.000 flekslån skal til at vælge, om de vil fortsætte med flekslånet eller lægge det om, inden fristen udløber.

Ifølge chefanalytiker ved Totalkredit, Sune Malthe-Thagaard, så er det en oplagt mulighed til at kigge på, om alt er, som det skal være. Det skriver Berlingske.

»Skal dit lån rentetilpasses, er det et oplagt tidspunkt at se på, om dit lån stadig matcher behov og risikoprofil. Det er nemlig billigere at ændre på lånet ved en refinansiering end på andre tidspunkter,« siger Sune Malthe-Thagaard.

Men det kan være lidt en låne-jungel, og hvad skal man egentlig vælge? Over for Berlingske forklarer chefanalytikeren mulighederne og forventningerne til flekslånene.

Her ses Totalkredits prognose for F1, F3 og F5 lånene. Foto: Totalkredit Vis mere Her ses Totalkredits prognose for F1, F3 og F5 lånene. Foto: Totalkredit

For det første er det vigtigt at vide, at den nye rente for både de etårige, treårige og femårige flekslån forventes at blive negativ. Men det er ikke nødvendigvis positivt. Det oplyser Sune Malthe-Thagaard.

Kigger man på statistikken ovenfor, er det især de femårige lån (F5), der markerer sig. Og ifølge Sune Malthe-Thagaard kan borgere med disse lån godt trække på smilebåndet.

Det ser nemlig ud til, at de får en stor besparelse i deres renteudgifter. Her vil renten falde fra 0,71 til -0,14 procent. Ifølge Totalkredits prognose.

Holder prognosen, betyder det, at F5-lånere vil spare cirka 525 kroner efter skat om måneden for hver million, de skylder, siger chefanalytikeren.

Så har man lånt fire millioner, bliver ens lån altså 25.000 kroner billigere om året efter skat.

Treårs-lånene (F3) ser også ud til at blive billigere. Dog kun med 50 kroner om måneden pr. million.

For etårs-lånene (F1) siger prognosen det omvendte. F1 lånet vil stadig have en negativ rente, men ikke så meget som tidligere. Disse lånere står til at skulle betale hele 80 kroner mere om måneden i renter og bidrag.

Det betyder helt konkret, at man ved et lån på fire millioner, skal punge omkring 3.840 kroner ekstra ud i 2021 sammenlignet med i år.

Så har du et F1-lån, og holder Totalkredits prognose stik, er det måske værd at overveje, om man skal binde renten i længere tid. I hvert fald, hvis du har planer om at blive boende i din bolig de næste tre-fem år.