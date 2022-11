Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Efter snart ti år som forbrugerjournalist har jeg set lidt af hvert, når det kommer til butikskæder og butikker i forskellige afskygninger, der snyder og fupper kunderne.

Men black friday og i perioden op til er det bare i særklasse.

Black Week starter mandag 21. november. Black friday ligger 25. november. Vi bruger rigtig mange penge den kommende uge. De penge vil butikker og svindlere rigtig gerne have fat på.

Langt de fleste butikker gør tingene på redelig vis og kommer med reelt gode tilbud. Men andre er ekstremt kreative. Og så er der selvfølgelig de ublu svindlere.

Min erfaring siger mig, at det især er tre finter/fupnumre, vi kommer til at se en del til den kommende uges tid.

Du får dem her.

Falske tilbud

Vi hører altid meget om det her i ugerne op til black friday, og det gør vi, fordi det er et overraskende udbredt fupnummer.

Finten er simpel: Butikken tager en vare – eksempelvis en kaffemaskine til 3.000 kroner. I slutningen af august hæver butikken prisen på den vare til 4.000 kroner og lader prisen ligge på det niveau, indtil Black Week eller black friday ankommer.

På black friday sænkes prisen så til 3.000 kroner igen. Og vupti – i stedet for en vare, du køber til normalpris, kan butikken skilte med et prisfald på 25 procent.

Det er et falsk tilbud, hvor prisen manipuleres op og ned for at skabe en tilbudsillusion.

Hold hovedet koldt, før du køber. Brug søgemaskiner til at tjekke prishistorikken, så du ved, om du er ved at blive fuppet.

Svindel

Store handelsperioder – både jul og black friday – er højtider for svindlere. Mails og sms'er med 'tilbud' og tvivlsomme link har det med at lande i vores indbakker i stort omfang.

Formålet er at fiske oplysninger og penge ud af dig.

Det kan godt være, du tænker, at det hopper du aldrig på. Men du vil blive overrasket over, hvor mange der rent faktisk går i de her fælder. Det virker.

Og især i en periode, hvor vi overdænges med tilbud fra alle kanter, ser de her link og tilbud måske mere realistiske ud.

Læs det grundigt igennem. Se efter mærkelige formuleringer, stavefejl og skæve priser. Er du i tvivl, så kontakt det firma, som sms'en eller mailen påstår at være fra.

Stressfinten

Jeg elsker simpelthen de her numre, for de er så åbenlyst dumme og manipulerende, at det til tider er sjovt.

Du sidder på en netbutik og ser på en vare, og så kommer der en tæller frem eller en besked frem i hjørnet.

Uret tæller ned for at sige til dig, at nu har du kun så og så mange minutter til at lukke den gode handel.

Teksten vil ofte være noget i stil med: 'Der er kun to varer tilbage til denne pris' eller 'andre ser også på denne vare lige nu'.

Det handler om at presse dig til at komme hele vejen igennem købsflow og handle så hurtigt som muligt uden at tjekke prishistorik, se dig om efter alternativer, tænke dig om eller noget som helst andet.

Tag du det helt roligt. Det er et nummer. Tag den tid, det tager.