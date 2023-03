Lyt til artiklen

Den skjulte trussel lige under gulvene i landets mange parcelhuse. De skjulte, gamle vandrør.

»Skaderne kan være dyre og løbe helt op omkring 1 millioner kroner. Samtidig er de tidskrævende og stærkt ubehagelige for dem, der rammes,« siger koncerndirektør Rasmus Ruby-Johansen, Topdanmark.

Ifølge Finans.dk er det skader, der rammer i stigende omfang.

Antallet er forsikringsskader er steget markant år for år siden 2014, hvor der var 37.559 anmeldelser. Senest opgjort var der i 2021 hele 67.567 anmeldelser.

I kroner og ører de årlige erstatninger næsten fordoblet siden 2012 – til 1,26 milliarder kroner i 2021.

For parcelhuse bygget i 1960erne og 1970erne – det drejer sig om 400.00 styk – kan problemet være yderligere presserende. Her er de skjulte vandrør for manges vedkommende ude over deres forventede levetid på 30-50 år. D

I forvejen har de huse cirka dobbelt så mange skader som nyere huse.

Forsikringsbranchen anbefaler derfor husejere til at få installeret en vandalarm. Og til at indtænke vandrørene i projekterne, hvis man har planer om at renovere sin bolig.