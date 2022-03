Er du mest til sodavandsis eller flødeis?

Det skal du beslutte dig for, hvis du er en af de is-glade typer, som skal på jagt efter en gratis is fra på søndag.

Her skal mange af os – grundet sommertid – stille uret en time frem på vores komfur, mikrobølgeovn eller bil, og det vil Frisko og 7-Eleven fejre med is for 11. år i træk.

»Traditionen tro glæder vi os til at byde danskere i hele landet indenfor i vores butikker til gratis is. Vi står klar i butikkerne med brede smil, og vi kan ikke vente til at sparke sommeren i gang,« udtaler Peter Bryndorf, kategorichef hos 7-Eleven, i en pressemeddelelse.

Her kan man frit vælge mellem tre isvarianter:

Den klassiske Champagnebrus, Magnum Mandel eller Magnum Mint, hvor sidstnævnte er helt ny.

Eventet begynder søndag 27. marts ved midnat og løber frem til 10. april ved midnat – eller i virkeligheden, når de 100.000 gratis is er væk.

Det hele finder sted i 7-Eleven-forretningerne over hele Danmark. Men det er ikke nok at troppe op med en mund, der er klar til at smage på is. Nej, man skal downloade deres app.