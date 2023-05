De danske energikøbmænd har tjent milliarder i løbet af de seneste år.

Samtidig er den europæiske kontrolmyndighed på energimarkederne, Acer, ude med en mistanke omkring flere mistænkelige handler med mulig manipulation med elpriserne. Det skriver Finans.

Acer har kigget på energimarkederne, og kommer nu i en dugfrisk kvartalsrapport med en vurdering.

Vurderingen lyder på, at der har været et voksende antal mistænkelige transaktioner, også kendt som wash trades, hvor aktører handler med sig selv på tværs af landegrænser og priszoner.

Netop den oplysning er ifølge Finans yderst interessant af flere årsager.

I Danmark er otte mænd i øjeblikket sigtet for at have manipuleret med energihandel og opnået en uberettiget fortjeneste på et trecifret millionbeløb. De er også blevet varetægtsfængslet i fire uger.

Det er tale om tre direktører og fem medarbejdere fra et energihandelsfirma, de blev anholdt ved en politiaktion på adresser i Nordsjælland og i Aarhus-området tilbage i april.

De otte danske mænd er sigtet for at have lavet markedsmanipulation gennem wash trades på tværs af priszoner.

Den samme type svindel, som Acer har advaret mod.

Energihandlerne mistænkes for at have scoret trecifrede millionbeløb i profitter og bonusser på handler fra marts 2021 til marts 2023.

De fastholder alle, at de er uskyldige.

Finans har talt med juraprofessor Jesper Lau Hansen fra Københavns Universitet. Han læser Acers konklusion sådan, at man mener, wash trades er en bekymrende udvikling.

»Man kan ikke uden videre tolke Acers bekymring sådan, at der er noget alvorligt galt med energimarkedet, endsige at der faktisk er omfattende svindel. Men man kan konstatere, at den europæiske myndighed på området, Acer, råber vagt i gevær og er bekymret,« siger Jesper Lau Hansen til Finans.