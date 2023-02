Lyt til artiklen

Alle bruger det nærmest hver dag. En hurtig søgning på Google efter et eller andet. En opskrift, et nyt fjernsyn, eller hvordan søren man får fjernet kalk fra sine badeværelsesfliser.

Det har fungeret på nogenlunde samme måde altid. En søgning i en lille tekstboks – og en masse resultater på Google. Det er velkendt.

Men det er på vej til at ændre sig nu. Og de første brugere kalder det allerede »ret fantastisk«.

I november lancerede firmaet OpenAI deres kunstige intelligens 'ChatGPT', der lynhurtigt vakte opsigt, fordi man kunne føre en samtale med den, bede den om at skrive digte eller skoleopgaver og meget, meget andet.

Og tirsdag – under stor fanfare på et pressemøde – løftede et af verdens største selskaber, Microsoft, så sløret for deres planer: Den kunstige intelligens fra ChatGPT skal bygges ind i deres søgemaskine og – ifølge deres egne ord – revolutionere søgemaskinemarkedet, som Google med meget, meget, meget få undtagelser sidder fuldkommen på.

»Det er en ny dag for søgemaskiner. Det er et nyt paradigme for søgemaskiner, og det kommer til at gå stærkt,« sagde administrerende direktør Satya Nadella under pressekonferencen.

Et eksempel fra Microsoft på, hvordan søgemaskinen kan hjælpe. Lige nu skal man have adgang af Microsoft for at kunne bruge det. Vis mere Et eksempel fra Microsoft på, hvordan søgemaskinen kan hjælpe. Lige nu skal man have adgang af Microsoft for at kunne bruge det.

'Søgemaskine'. Ikke verdens mest sexede begreb. Men det er de færreste med en smartphone eller computer, der ikke på et eller andet tidspunkt i løbet af en dag er forbi Google.

Det vil Microsoft nu ændre, og det kalder Daniel Howley, teknologiredaktør hos Yahoo! Finance, i en analyse for den »første trussel mod Googles søgemaskinedominans i årtier« i en analyse.

For at følge med afholdt Google i går deres egen pressekonference, hvor de også fremviste kunstig intelligens. Som B.T. tidligere har beskrevet gik det ikke så godt, og Alphabet-aktierne – Googles moderselskab – mistede mellem syv og ni procent i værdi kort efter.

Men hvad ændrer det her? Flere store amerikanske techmedier har fået adgang til og leget med den seneste version af søgemaskinen Bing, der nu har fået kunstig intelligens.

Og allerede nu lyder det, som om det er en ret stor nyskabelse, der kommer til at hjælpe dig og ændre din måde at søge på nettet.

»Det nye Bing er ret fantastisk,« skriver PCWorld for eksempel.

En af de store ændringer er, at den kunstige intelligens kan svare på dine spørgsmål i stedet for som nu at give dig en lang række links, der måske/måske ikke indeholder svaret.

Ifølge Engadget, et andet techmedie, kunne de for eksempel bede søgemaskinen komme med et forslag til en tredages ferie komplet med forslag til, hvad man kunne lave dag for dag. Det fiksede den.

Et andet eksempel til at hjælpe med bilkøb. Bemærk de normalt-udseende links til venstre - og så boksen i højre side, hvor den kunstige intelligens kommer med forslag til biler med de specifikationer. Vis mere Et andet eksempel til at hjælpe med bilkøb. Bemærk de normalt-udseende links til venstre - og så boksen i højre side, hvor den kunstige intelligens kommer med forslag til biler med de specifikationer.

Eller et forslag til en vegetarisk menu, hvor desserten indeholder chokolade. Det fiksede den.

»Lav et 30 minutter langt træningsprogram til mig, der fokuserer på mine arm og mavemuskler uden brug af udstyr og uden mavebøjninger,« var en anden søgning, der gav pote for Engadget. Pludselig havde de et træningsprogram – uden at skulle klikke rundt på link.

Google har lige nu 93 procent af søgemaskinemarkedet mod Microsofts tre procent med søgemaskinen Bing. Det håber Microsoft vil ændre sig med kunstig intelligens, der skal forsøge at gøre livet lettere for brugeren.

B.T. har endnu ikke selv fået adgang til at lege med funktionen, men alle kan skrive sig på ventelisten.