De sad på drømmerejser i lande som Vietnam, New Zealand eller Thailand, da Udenrigsministeriet 13. marts i år pludselig opfordrede alle rejsende i udlandet til at komme hjem med det samme.

Det fik danskere på rejse over hele verden til straks at vende snuden hjemad. Andre aflyste den ferie, de havde planlagt snart at tage på.

Nu er de første 23 sager om afbestilte eller afbrudte rejser på grund af covid-19 afgjort. Det skriver Forbrugerstyrelsen i en pressemeddelelse.

Her fremgår det, at Pakkerejse-Ankenævnet har truffet afgørelse i de første sager, hvor forbrugerne selv har afbestilt eller fået afbrudt deres rejse på grund af pandemien.

Sagerne handler blandt andet om, hvorvidt forbrugerne har ret til at få rejsens pris eller dele af den retur.

De fleste af sagerne handler om rejser, som skulle være gennemført i dagene omkring 11. marts, hvor regeringen holdt pressemøde om nedlukningen af Danmark.

Udenrigsministeriet opfordrede rejsende i udlandet til at komme hjem og offentliggjorde samtidig rejsevejledninger, der frarådede alle ikke-nødvendige rejser til hele verden.

Det skete 13. marts 2020 om eftermiddagen.

Af pressemeddelelsen fra Forbrugerstyrelsen fremgår, at afgørelserne i rejsesagerne er forskellelige fra sag til sag.

Nogle har fået tilbagebetalt dele eller hele deres rejseudgifter, mens andre ikke har fået medhold.

