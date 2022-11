Lyt til artiklen

Tusinder af danskere sidder lige nu og jagter de bedste Black Friday-tilbud. Men hvorfor gøre arbejdet selv, når man kan bruge eksperter hos bt.dk?

B.T. har allieret sig med Rasmus Larsen, redaktør på Flatpanels.dk, som her viser dig de 10 absolut bedste Black Friday-tilbud lige nu.

Vi giver ordet til Rasmus:

1: 55-65" Panasonic JZ980 OLED TV til 5.444 / 7.999 kroner

»Det bedste TV-tilbud på dette års Black Friday er Panasonic JZ980 fordi der er et OLED TV, der matcher markant dyrere TV-modeller. Det er uhørt, at man kan få tæt på markedets bedste billedkvalitet for 5.444 kroner i 55" og 7.999 kroner i 65". Eneste ulempe er, at streaming-brugere bør supplere med Chromecast eller Apple TV 4K, idet flere af de velkendte apps mangler.«

Set hos: Power



2: 77" LG C1 OLED TV til 13.999 kroner



»LG laver nogle af de mest populære og funktionsspækkede OLED TV og sidste års C1-model sælges i 77" til 13.999 kroner på Black Friday. Det er den laveste pris på 77" OLED med 100Hz panel hidtil. Man får eminent billedkvalitet til film og andet indhold samt HDMI 2.1-funktioner, der løfter spiloplevelsen med de nyeste spilkonsoller.«



Set hos: Komplett og Dustin



3: 98" TCL C735 4K TV til 24.999 kroner



»Skal det være rigtig stort, så sælges TCL's 98" 4K TV til 24.999 kroner under Black Friday. Vi nærmer os projektorstørrelse til hjemmebiografen. Der er tale om en LCD-skærm uden seneste skærmteknologi, men til gengæld får man en kæmpe skærm, som løfter billedoplevelsen i film, serier og spil.«



Set hos: Elgiganten



4: Apple TV fra 899 kroner



»Apples elegante medieboks med streaming-apps, spil og tæt integration med iPhone og AirPods plejer at være væsentlig dyrere, men lanceringen af en ny udgave giver tilbud på sidste års model. Apple TV 4K (2021) koster for første gang 999 kroner, mens Apple TV HD, der ikke understøtter 4K, koster 899 kroner. Det er den bedste TV-platform og fjernbetjening på markedet.«



Set hos: Humac og Power



5: 55-65" Samsung QD-OLED TV fra 11.990 kroner



»Samsung har i år lanceret sit første såkaldte QD-OLED TV, som er en variant af OLED med bedre farvegengivelse og andre fordele. Prisen startede højt men nu kan man for første gang få QD-OLED – som Sony også sælger – fra Samsung til 11.990 kroner i 55" og 14.990 kroner i 65". Det er en god pris for markedets tæt på bedste billedkvalitet. TV'et har naturligvis også apps, tunere mv.«



Set hos: Power, HiFi Klubben, Elgiganten, Expert og Komplett



6: Chromecast med Google TV fra 264 kroner



»Skal streaming være billigt, så findes Chromecast med Google TV. Den adskiller sig fra den klassiske Chromecast ved at have en fuld brugerflade (Google TV), samtidig med, at man kan bruge den som hidtil via en telefon eller tablet. Den er lidt sløv og har for lidt lagerplads, men er ellers en fin løsning til streaming. HD-udgaven koster 264 kroner og 4K-udgaven 399 kroner.«



Set hos: Google Store, Power, Elgiganten, Bilka og Føtex



7: 48" Philips OLED707 til 7.490 kroner



»Den nyeste skærmteknologi, OLED, har i flere år været reserveret til 55" og derover. Nu findes de endelig i 48" – og 42" – så man kan få plads til dem i selv mindre stuer og integrerede TV-møbler. Philips OLED707 er en 2022-model med masser af funktionalitet og ikke mindst stemningslyset Ambilight til en fornuftig pris.«



Set hos: Power, Bilka, Føtex, Komplett, Proshop, Expert og Elgiganten



8: 55" Sony A80J OLED TV til 7.499 kroner



»Sony plejer at prissætte sig en tak højere end konkurrenterne men under Black Friday kan man få et 55" Sony OLED TV til en rigtig fornuftig pris på 7.499 kr. Det er sidste års model, men den er på skærmteknik nærmest identisk med dette års model. Der er indbygget Android med adgang til masser af streaming-apps og så har Sony et unikt højttalersystem direkte i skærmpanelet.«



Set hos: Bilka, Føtex og Elgiganten



9: 43-85" Samsung The Frame fra 5.990 kroner



«Samsung The Frame er et unikt TV, der kan fremvise digitale kunstværker, når skærmen ikke er i brug. Mod betaling kan man sågar få Mona Lisa i digital form op på væggen. 2022-udgaven af The Frame har nu mat skærm så billedet i endnu højere grad ligner et maleri. Til film og serier finder man bedre TV billigere, så man skal købe skærmen primært for galleri-funktionen. The Frame sælges under Black Friday i 43" til 85" til priser mellem 5.990 og 18.990 kroner.«



Set hos: Power, Elgiganten, Expert, HiFi Klubben og Komplett



10: Xbox Series S til 1.790 kroner



»Der kom for et par år siden to nye Xbox-konsoller. Xbox Series X matcher PlayStation 5, mens Xbox Series S er et skridt ned. De har præcis samme spilkatalog, så forskellen handler om den grafikydeevne, man opnår. Xbox Series S kan for første gang købes til 1.790 kroner inkl. controller.«



Set hos: Bilka, Føtex, Elgiganten, Proshop og Dustin