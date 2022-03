Priserne stiger og stiger. Og når alt bliver dyrere, må man finde steder at spare.

En af de ting, man kan gøre, er at kigge sine indkøbsvaner efter i sømmene. Noget som især børnefamilierne er begyndt på.

Tal fra DBA viser, at netop denne gruppe danskere er begyndt at kigge efter brugt frem for nyt. I hvert fald når der skal købes babyudstyr.

På bare ét år er søgningerne på denne type varer steget med flere hundrede procent.

En af de nybagte mødre, der er gået på genbrugsjagt, er Mathilde Posgaard, der er studerende og mor til Naya.

»Der er flere ting, vi har købt til under halv pris i forhold til nyprisen, der var ubrugte eller i rigtig god stand,« fortæller hun.

Tal fra DBA viser, at det især er barnevogne, Trip Trap stole og pusleborde, som danskerne er på udkig efter.

I 2020 var der for eksempel 352.607 søgninger efter barnevogne. I 2021 var det tal på hele 1.045.903.

»En af de gode grunde til at købe brugt babyudstyr er naturligvis, at nybagte forældre kan spare mange penge,« fortæller Julie Schoen, talsperson for DBA og fortsætter:

»Men brugt babyudstyr er også et fornuftigt valg, når vi taler bæredygtighed, fordi man bruger det i få måneder, før baby vokser ud af det.«

Selvom interessen er steget markant, forventer hun, at danskernes efterspørgsel på brugt babyudstyr vil stige yderligere.

Ikke kun fordi det bliver dyrere at være dansker, men fordi bæredygtighed og genbrug får større og større betydning.