Dating-appen Jack’d har betalt 240.000 dollars i erstatning, efter private billeder af deres brugere endte på internettet.

Firmaet bag appen, Online Buddies, var blevet advaret om, at der var en fejl på datingappen, men havde i et år ikke gjort noget ved det.

Flere af billederne var nøgenbilleder, brugerne havde sendt til hinanden.

Det skriver BBC News.

Rigsadvokaten i New York Letitia James mener, at folkene bag appen overså fejlen med vilje.

»Firmaet valgte ikke at gøre noget ved problemet i et helt år, så de kunne fortsætte med at tjene penge på den,« siger hun.

Derfor har hun krævet, at firmaet skal betale erstatning, men også implementere et bedre sikkerhedssystem, der skal sikre brugerne.

Flere end fem millioner mennesker har downloadet appen.

Her har de haft mulighed for at dele private billeder med udvalgte brugere. De var så ikke særligt private alligevel.

BBC News har senere set beviser på, at appen fortsat har en sikkerhedsbrist.

Og ekspert i interntsikkerhed Oliver Hough medgiver, at han heller ikke har set ændringer i appens sikkerhedssystem.

Firmaet har ikke vendt tilbage til BBC News.