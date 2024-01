Det amerikanske bilfirma Fisker Inc., som er grundlagt af den danske bildesigner Henrik Fisker, er løbet ind i problemer.

Det skriver erhvervsmediet Finans.

De nye problemer skyldes, at den amerikanske myndighed for trafiksikkerhed, NHTSA, ifølge en række medier har indledt en undersøgelse af bilmodellen Fisker Ocean.

Undersøgelsen kommer i kølvandet på flere klager om alvorlige bremseproblemer, skriver Finans.

Erhvervsmediet oplyser, at Fisker har afvist at kommentere.

Fisker Inc. er et blandt mange selskaber i USA, der håber på at kunne udfordre Tesla.

Selskabet med hovedsæde i det sydlige Californien er stiftet af Henrik Fisker, der også er administrerende direktør og bestyrelsesformand.

Henrik Fisker har tidligere været designer for kendte mærker som BMW og Aston Martin.