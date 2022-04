Danskerne indbetalte flere penge til deres pensionsopsparing i 2021 end nogensinde tidligere.

Således blev der sidste år indbetalt næsten 140 milliarder kroner på pensioner. Det skriver Finans.

Ifølge F&P, som er pensionsselskabernes brancheforening, er det tal mere end syv milliarder højere end i 2020, og samtidig er væksten nu højere end i 14 år.

Den store stigning er sket primært i arbejdsmarkeds- og jobpensioner, og det skyldes, at beskæftigelsen i 2021 steg med næsten 80.000.

»Udviklingen understreger, at vi er kommet godt igennem coronakrisen, og det giver en god ballast til at møde de udfordringer, som den ulykkelige situation i Ukraine vil medføre for også Danmark,« siger Kent Damsgaard, som er administrerende direktør i F&P, til Finans.

Tallene for 2021 er foreløbige og baserer sig på oplysninger fra Skat, bemærker Finans.