»Jeg vil ikke sige, folk er desperate. Men folk er nysgerrige. Det er tydeligt, at de ønsker at reducere deres omkostninger.«

Sådan siger Benjamin Rasmussen, direktør hos Klimabrands ApS, om den tendens, der udspiller sig for tiden.

Danskerne skal frem mod 2028 sige farvel til naturgas – og hej til fjernvarme eller varmepumper.

Ritzau har berettet om lange køer, når det kommer til at få fingrene i og opsat en varmepumpe. Og det mærker Benjamin Rasmussen, der blandt andet sælger varmepumper til forhandlere i hele landet.

»Vi har meget høje salgstal. Vi sælger tusindvis, og de sidste to år har vi set en vækst på 30 procent. Og det kommer til at blive højere,« spår Benjamin Rasmussen.

»Det betyder også, vi skal købe større ind. Det har vi allerede gjort nu, og vi ligger inde med fulde lagre. Men der kommer til at blive et forøget behov på antallet af produktioner fremadrettet for at følge med efterspørgslen.«

Tal fra Energistyrelsen viser, at der i 2021 blev solgt knap 75.000 varmepumper i Danmark. Det er en stigning på 74 procent på fem år, skriver Nordjyske.

Benjamin Rasmussen oplevede allerede i forbindelse med de voksende energipriser en stigende interesse for varmepumper. Og med krigen i Ukraine – og regeringens vurdering af, at mindst 200.000 husstande skal have varmepumpe inden 2030, ja så er der sket et »ekstra puf«, som Benjamin Rasmussen siger det.

Lige nu har Klimabrands ApS, der ligger i Pandrup, 3.000 varmepumper på lager, hvilket Benjamin Rasmussen forventer vil stige.

»Vi kan godt have flere, men generelt er der mangel på komponenter i hele verden. Men jeg forventer ikke problemer. Vi har en stor indkøbskraft gennem vores hovedselskab i Holland, så samlet set har vi en stor volumen.«

Klimabrands ApS sælger varmepumper til blandt andre Bilka, Elgiganten og Bauhaus.

Organisationen Tekniq Arbejdsgiverne, der blandt andre repræsenterer de installatører, som sætter varmepumperne op, spår en stigning i salg af varmepumper på 50 procent alene i 2022.

