'Julen varer længe, koster mange penge.'

Især i år synes den sidste linje i 'Højt fra træets grønne top' virkelig at ramme plet – og det har fået os danskere til at ændre vores indkøbsvaner.

Den tårnhøje inflation og energiprisernes himmelflugt har ramt mange af os hårdt på pengepungen. Ikke mindst her i den i forvejen meget dyre julemåned.

Det mærker de tydeligt hos dagligvarehandlen, skriver Børsen.

»Det er hårde tider for forbrugerne, men vi tror stadig på en julehandel, der bliver større end sidste år. Kampen om kunderne er hård, og kunderne er ekstremt prisfølsomme over for tilbud. Vi har givet tilbuddene til jul et ekstra ryk ned af. Det, ved vi, flytter forbrugerne. Vi har også startet tidligere med nogle tilbud for at skyde julehandlen tidligt i gang,« siger kategoridirektør i Salling Group – som blandt andet står bag supermarkederne Netto, Bilka og Føtex – Jean Ladehoff til Børsen.

Jagt på tilbud og discountvarer er nærmest blevet en folkesport, og intet tyder på, at den klinger af. Heller ikke efter julehandlen.

En ny undersøgelse, som konsulenthuset Boston Consulting Group står bag, viser, at hele 85 procent af danskerne forventer at bruge flere penge på discountvarer i løbet af de kommende seks måneder.

68 procent regner med at deres samlede forbrug bliver mindre i samme periode.

Op til den ekstremt vigtige julehandel intensiveres priskrigen med slagtilbud for at lokke kunder i butikken.

Ikke mindst på populære varer som smør og flæskesteg.

»Man kan godt tolke det, som om det her er utroværdigt. For hvis man kan få det så billigt lige nu, hvorfor skal man så betale så høj en pris til hverdag,« sagde ekspert i detailhandel, Bruno Christensen, til B.T. da priskrigen for alvor blev skudt i gang i starten af december.

»Men julepriskrig er en tradition. Danskerne forventer det. Selvom mange kunder måske vil undre sig over, at normalprisen er så høj, når de ser de her tilbud, vil de fleste forbrugere nok bare glæde sig over at kunne få billigt smør,« tilføjede Bruno Christensen.

Overfor Børsen fortæller flere af de største danske detailkoncerner, at der ikke bliver tale om en mere intens julepriskrig i år, end normalt.