Alle danskernes favoritbiler stiger snart i pris. Flere af dem med over 10.000 kroner. FDM slår alarm og vil have politikerne på banen.

Prisstigningerne træder i kraft 1. april - men du skal både være hurtig og årvågen, hvis du vil købe en ny bil, før den stiger i pris.

For har bilforhandleren ikke den model, du drømmer om, på lager, kan det blive overordentligt vanskeligt at nå at få den indregistreret før 1. april.

For der falder hammeren. Hårdt.

Danmarks mest solgte bil i 2018, Peugeot 208, stiger mindst 10.000 kroner, og nummer to på listen, Nissan Qashqai, bliver mindst 12.000 kroner dyrere. Visse modeller stiger med så meget som 25.000 kroner.

Billedet er nogenlunde det samme for alle de andre biler, som ifølge FDM figurerede blandt de 10 mest solgte i Danmark sidste år.

Derfor bliver bilerne dyrere

Men hvorfor bliver det pludselig så meget dyrere at købe en ny bil?

»Vi er overgået til en ny måde at beregne brændstoføkonomien på. Det er positivt, fordi den gamle var upræcis,« siger forbrugerøkonom i bilisternes interesseorganisation FDM Ilyas Dogru.

Så meget stiger de 10 mest populære biler i pris Peugeot 208: 10.000-25.000 kr.

Nissan Qashqai: 12.000-26.000 kr.

VW Golf: 12.000-23.000 kr.

VW Polo: 8.000-18.000 kr.

Renault Clio: 7.200-11.200 kr.

Toyota Yaris: 6.000-18.000 kr.

VW Passat: 5.000-14.000 kr.

VW UP: 10.000-11.500 kr.

Citroën C3: 7.000-23.000 kr.

Skoda Fabia: 4.800 kr. Den specifikke prisstigning afhænger af, hvilken model du køber. Enkelte modeller falder faktisk i pris 1. april. Det gælder blandt andet Kia Seed 1,4 Turbo Benzin, som bliver 1.200 kr. billigere. Kilder: FDM og bilmærkernes hjemmesider

Det betyder, at de fleste biler på papiret kører kortere på literen end før. I praksis er bilen præcis den samme, understreger Ilyas Dogru. Det er beregningen af brændstoføkonomien, som er blevet anderledes - og langt mere præcis.

»Men det har den utilsigtede sideeffekt, at de fleste nye biler bliver dyrere,« siger Ilyas Dogru.

Årsagen er, at registreringsafgiften afhænger af bilens brændstoføkonomi. Jo kortere bilen kører på literen, jo højere bliver registreringsafgiften.

Prisstigningerne havde endda været langt større, hvis ikke politikerne havde grebet ind.

Arkivfoto. Danmarks tredjemest solgte bil i 2018, Volkswagen Golf, bliver ramt af prisstigningerne.

For at begrænse skaden har Folketinget valgt at kompensere bilkøberne ved at lægge 21 procent til de nye beregninger af brændstofforbruget, når ændringerne træder i kraft 1. april. Det svarer til den gennemsnitlige øgning af brændstofforbruget i EU ved overgangen fra den gamle til den nye beregningsmetode.

Eksempelvis vil en bil, som fremover måles til at køre 19 kilometer pr. liter brændstof, reguleres til 23 km/l. Ergo slipper bilkøberen for at betale en del af den forhøjede registreringsafgift.

Men det er ikke nok, mener FDM og Ilyas Dogru.

»Kompensationen burde have været 28 procent, for den danske bilpark bliver hårdere ramt af den nye beregningsmetode end gennemsnittet i EU.«

Derfor stiger bilerne i pris 1. april bliver det dyrere at købe mange nye biler.

Det skyldes, at brændstoføkonomien overgår til en ny beregningsmetode, som gør registreringsafgiften dyrere for de fleste nye biler.

For en benzinbil, som kører under 20 km per liter, øges registreringsafgiften med 6.000 kr. per km/l. For dieselbiler er grænsen 22 km/l.

Det vil sige at registreringsafgiften for en benzinbil, der efter den nye måde at beregne brændstoføkonomien på kører fem km/l mindre, end efter den gamle, bliver 30.000 kr. dyrere end i dag.

Derimod kommer der et fradrag i registreringsafgiften, hvis en benzinbil kører over 20 km/l og en dieselbil kører over 22 km/l

Biler der er indregistreret før 1. april 2019 er ikke påvirket af de nye regler for registreringsafgiften. Kilde: FDM

Hvorfor?

»Fordi vi danskere køber flere mikrobiler og SUV'er. Netop de biltyper står til at blive ramt hårdest af ændringerne og stiger mest i pris,« siger Ilyas Dogru.

Han og FDM opfordrer derfor politikerne til at gribe ind og forhøje kompensationen og helt undgå prisstigningerne.

Din ejerafgift kan også stige

Også du, der allerede har en bil og ikke tænker på at købe en ny, risikerer at blive ramt af ændringen.

Nissan Qashqai stiger også i pris 1. april.

Ejerafgiften, der betales hvert halve år, risikerer nemlig at stige, hvis din bils brændstofforbrug trods korrigeringen på 21 procent ryger op i en dyrere klasse.

»Selvom det i udgangspunktet ikke er den store merudgift, kan det med årene blive til adskillige tusinde kroner,« siger Ilyas Dogru.

Trods advarslerne om de voldsomme prisstigninger opfordrer FDM de potentielle bilkøbere til at slå koldt vand i blodet.

FDM har i både annoncer og i bilsælgeres salgstale over for kunder set overdrevne påstande om, hvor meget bilerne bliver dyrere efter 1. april.