Det kan godt være, at regeringens dygtigste regnedrenge vurderer, at boligpriserne vil falde i år og næste år. Samme melding lyder fra de økonomiske vismænd og en lang række bankøkonomer.

Men spørger man danskerne, er der mere gang i klaphatten.

Kigger danskerne ét år frem, tror de nemlig på, at boligmarkedet har rettet sig, og priserne er steget.

Der viser en undersøgelse fra Boligøkonomisk Videncenter, skriver Berlingske.

Næsten hver tredje dansker – helt præcis 34 procent – tror, at boligpriserne er højere eller meget højere om et år sammenlignet med i dag, mens kun 27 procent tror, at priserne er lavere eller meget lavere.

Resten tror, at priserne er på samme niveau, som i dag eller har svaret ved ikke.

Danskernes boligoptimisme kan vise sig at blive en selvopfyldende profeti, vurderer Curt Liliegreen, direktør for Boligøkonomisk Videncenter, som har været med til at udarbejde undersøgelsen.

»Hvis folk virkelig mener det der, så kommer det jo til at ske,« siger Curt Liliegreen.

Boligpriserne er steget svagt hen over foråret. Spørgsmålet er, om tendensen fortsætter de kommende måneder, eller om der kommer bump på vejen. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Det er ifølge Curt Curt Liliegreen især de faldende energipriser, der har fået danskerne til at tro på stigende boligpriser.

Samtidig har danskerne ganske nøgternt registreret, at boligpriserne er holdt op med at falde og faktisk er steget moderat henover foråret. Så betyder det mindre, hvad prognoserne fra diverse økonomer viser.

Det er nemlig de reelle forhold, der påvirker danskernes syn på boligmarkedet, vurderer Curt Liliegreen.

Også hvis man kigger fem år frem tror danskerne på, at boligpriserne er steget.

Her flugter danskernes forventninger med de økonomiske vismænds prognose. I perioden 2025-2030 forventer de, at huspriserne vil stige med i gennemsnit seks procent om året svarende til en prisstigning på 30 procent fra 2025 til indgangen på 2030.