I takt med at forbrugerpriserne for dagligvarer er steget til historiske niveauer de seneste måneder, er stadig flere danskere begyndt at gøre en seriøs indsats for at spare penge.

Vi jagter tilbud. Vi er blevet mere illoyale. Og vi har givet supermarkederne dybe panderynker.

Nye data fra eTilbudsavis viste fredag, at antallet af brugere, der kobler sig på for at se i tilbudsaviser, er steget med 70 procent på et år, skrev Dagligvarehandlen.

Bemærkelsesværdigt. Men mere bemærkelsesværdigt er det, at sidste år var 35 procent af søgningerne på butikskæder – eksempelvis vores lokale supermarked, hvor vi ville undersøge tilbud. Det tal er nu faldet til 25 procent.

Nu søger vi i stedet efter de varer, vi skal bruge.

Og det indikerer, at stadig flere danskere er villige til at shoppe rundt og købe tilbud hos flere forskellige kæder i stedet for handle ét sted.

»Loyaliteten over for supermarkederne daler lige nu. Det er en enormt interessant udvikling. Før så vi, at folk ville minimere tiden på indkøb, nu ser vi, at forbrugerne er klar til at investere tid for at spare penge. Og det er et markant problem for kæderne,« siger Mogens Bjerre, lektor på CBS, til B.T.

Hele idéen med tilbudsaviser er nemlig, at du skal lokkes ind af et eller to gode tilbud, hvorefter du så køber resten af dine varer i samme butik.

Du sparer lidt på tilbuddene, og de besparelser tjener supermarkedet hjem på alle de varer, du køber til normalpris.

»Og den strategi bliver virkelig udstillet, hvis kunderne kommer ind, køber dine tilbudsvarer og så tager videre til næste butik og køber tilbud der også. Det er bekymrende for supermarkederne, at adfærden er ændret i den retning,« siger Mogens Bjerre.

For det koster penge, hvis for mange kunder gør det.

»Spørgsmålet er: Hvor meget vil man så satse på tilbud, hvis modellen lidt er sat ud af spil?« siger Mogens Bjerre:

»Tilbudsjagten vil afføde konkurrence mellem kæderne, men det vil også afføde bekymringer. Supermarkederne vil blive skubbet mere i retning af at skulle komme med programmer om at have lave priser hver dag. De her programmer med prisloft eksempelvis kommer der mere af,« lyder vurderingen.