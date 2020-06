Udsigten til regeringens sommerpakke, som forventes at sende penge ud til danskerne og stimulere økonomien, har allerede nu fået sindene i kog i mange danske hjem, selv om ingen kender det konkrete indhold af pakken endnu.

For skal det være børnefamilier, der får udbetalt ekstra penge? Er det de indefrosne feriepenge, der skal udbetales? Eller er det alle med en månedlig indtægt under 32.000 kroner, som skal have 10.000 kroner skattefrit?

De tre eksempler er blandt de forslag, som er bragt med ind til bordet under forhandlingerne, og det er de tre eksempler, som i særdeleshed sender mange danskere op i det røde felt på de sociale medier.

Under en række opslag om emnet på B.T.s Facebook-side stiller mange spørgsmålet: ‘Hvad med mig?’

'Hvorfor kun børnefamilierne, hvad med os, der ingen børn har?' skriver Henriette Nielsen eksempelvis med direkte adresse til SFs forslag om at udbetale ekstra penge til børnefamilier.

'Hvad med os pensionister? Skal vi ikke have lidt!' spørger Inge Madsen.

'Check til dem med lavest indkomst? Check til alle eller ingen check. Det er dem med de højeste indkomster, der bidrager mest i skatteindbetalingerne,' lyder det fra Lars Schriver om Enhedslistens forslag om at give en check til alle med en indtægt under 32.000 kroner om måneden.

Og sådan bliver kommentarerne ved og ved.

Hvilket tiltag håber du mest på, bliver gennemført?

Under ét opslag er der eksempelvis 2.200 kommentarer om emnet, hvor bølgerne til tider går særdeles højt.

Størst opbakning er der umiddelbart til at udbetale de indefrosne feriepenge.

Men også her er der eksempler på arbejdsløse eller pensionister, som ikke har optjent feriepenge, der i kommentarfeltet påpeger, at dem, der har optjent feriepenge, jo har penge i forvejen - så hvorfor skal de have flere?

Ifølge Johannes Andersen, sociolog og lektor ved Aalborg Universitet, er det store rivegilde om sommerpakken udtryk for, at diskussionen er inde og røre ved vores fundamentale forståelse af velfærdssamfundet.

»Vi har en lang tradition for at have en velfærdsstat, hvor vi har en idé om, at alle skal hjælpes på lige fod. Så når man præsenterer de her indsatser, som afgrænser sig til specifikke grupper, inviterer man til en form for snæversyn,« siger Johannes Andersen:

»Hvis man ikke er i den gruppe, som er identificeret som noget særligt, der skal have noget, kan man føle sig tilsidesat eller forbigået. Og det kan så også føre til en form for misundelse eller egoisme, som bliver forstærket, når man skriver ting på internettet.«

Johannes Andersen påpeger, at der historisk er mange eksempler på, at man har lavet tiltag, der tilgodeser konkrete grupper i samfundet - men at det ikke er den mest gængse måde at arbejde på.

»Traditionelt vil man jo lave en fordeling, så man imødekommer de fleste interesser,« siger Johannes Andersen.

Tirsdag forholdt Mette Frederiksen sig til spørgsmålet om sommerpakken under en spørgetime i Folketinget.

Her udtrykte hun 'sympati' for tanken om helikopterpenge - hvor man sender en check til folk - og forklarede, at regeringen har udbetaling af de indefrosne feriepenge med i overvejelserne.

Forhandlingerne om den endelige sommerpakke forventes for alvor at komme på skinner i slutningen af denne uge.