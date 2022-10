Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Tirsdag var endnu en brutal dag, hvis man interesserer sig for økonomiske prognoser.

Både Økonomisk Råd og Den Internationale Valutafond slog dystre toner an og pegede i retning af et par rigtig tunge år økonomisk.

Økonomisk Råd forudså en perlerække af nedture:

Boligpriserne kommer til at falde med 20 procent frem mod 2024.

Der kommer 100.000 flere arbejdsløse i Danmark over de kommende 14 måneder.

Inflationen kommer til at være 5,1 procent i 2023 – mere end dobbelt så høj som målsætningen på 2,1 procent.

Og dansk økonomi kommer til at gå i bakgear og skrumpe med -0,3 procent i 2023.

Men Louise Aggerstrøm Hansen, chefanalytiker i Danske Bank, mener, at det er vigtigt at sætte alt det her ind i en sammenhæng og huske på, at alt ikke er så sort igen.

»Der er ingen tvivl om, at vi står over for en økonomisk afmatning, der kan mærkes. Og rigtig mange danskere har oplevet det her som en krise siden februar på grund af stigende priser og kæmpe regninger til el og gas,« siger Louise Aggerstrøm Hansen:

»Men set fra økonomers synspunkt er der stadig lyspunkter. Arbejdsmarkedet er rigtig godt kørende. Vi har set en masse økonomiske nøgletal, som er gode – eksempelvis fra industrien.«

Vigtigere endnu: Udgangspunktet for en eventuel økonomisk krise er langt bedre end op til finanskrisen i 2008.

»Jeg er ikke helt så negativ, som danskerne er. I forhold til finanskrisen kommer danskerne ind i det her med langt større opsparinger. Det betyder, at de kan starte med at reducere deres løbende opsparing og dernæst bruge af den,« siger Louise Aggerstrøm Hansen:

»Under finanskrisen havde mange bygget stor gæld op og levet over evne. Der skulle man starte med at betale en gæld af. Så der er kæmpe forskel.«

Privatøkonom hos Danske Bank Louise Aggerstrøm Hansen. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Privatøkonom hos Danske Bank Louise Aggerstrøm Hansen. Foto: Søren Bidstrup

Økonomisk Råd taler om et fald i beskæftigelsen på 100.000 over de kommende 14 måneder. Det lyder voldsomt?

»Det er bekymrende, hvis der kommer et fald i beskæftigelsen på 100.000. I Danske Bank mener vi, det er for pessimistisk. Men der er ingen tvivl om, at der er risiko for et kraftigt tilbageslag på arbejdsmarkedet,« siger Louise Aggerstrøm Hansen:

»Dem, der mister deres arbejde, vil komme til at mærke det meget negativt og direkte. Men det kan også skabe usikkerhed, der får flere til at spare mere op, og det kan forstærke faldet i forbruget. Det er ikke godt for økonomien. Men igen: Det behøver ikke at gå så galt.«

»Og selvom det er en tragedie for den enkelte, der mister sit job, så vil selv et fald i beskæftigelsen på 100.000 betyde, at der stadig er omkring tre millioner danskere tilbage, som fortsat er i job.«

Så er der boligmarkedet, der skal falde med 20 procent. Det lyder også voldsomt?

»Boligprisernes nedtur er også noget, der virkelig går ud over humøret. Og har du købt de seneste to år, er der en reel risiko for, at boligen bliver mindre værd, end da du købte den,« siger Louise Aggerstrøm Hansen:

»Men man skal altså huske, at boligpriserne er steget enormt meget. Hvis de falder med de her 20 procent, er vi tilbage til prisniveauet før corona. Langt de fleste vil ikke blive påvirket økonomisk af det her, især fordi vi ikke har set samme tendens til at optage lån i friværdierne, som vi gjorde op til finanskrisen.«

»Det reducerer risikoen for, at du kommer til at skylde mere i din bolig, end den er værd – især hvis du købte før corona «

Så er der minusvækst i 2023. Det betyder vel recession?

»Hvis væksten bliver -0,3, er det udtryk for, at økonomien får det værre. Men igen: Ikke på finanskrise-niveau. Og analyserne peger så også på fornyet vækst året efter,« siger Louise Aggerstrøm Hansen:

»Det kan selvfølgelig sagtens vise sig at være optimistisk, især hvis vi ikke får bugt med de høje priser, men der er flere underliggende forhold i økonomien, der taler for, at det hurtigere kan vende igen. Ikke mindst at danskernes privatøkonomier er langt bedre i balance.«

Hvad med inflationen? Den er på ti procent nu, og Økonomisk Råd regner med, at den fortsat vil være høj i 2023. Det lyder, som om vi får lang tid med nedsat købekraft?

»De seneste inflationstal var ekstremt høje, men bag rekordtallet var der også små positive tegn. Fødevarepriserne stiger langt fra så hurtigt som tidligere, kerneinflationen faldt også, og energipriserne er faldet de seneste uger. Så der er tegn på, at prispresset er ved at aftage, og vi kan sagtens have set toppen her,« siger Louise Aggerstrøm Hansen:

»Når det er sagt, så skyldes meget af det aftagende prispres, som vi ser herhjemme og globalt, at markederne mener, at en recession er rykket meget tættere på. Så mens der stadig er lyspunkter i dansk økonomi, så står vi over for en meget svær tid – også herhjemme. Om den bliver helt så mørk som de andre prognoser forventer, er svært at spå om.«