Der var lagt op til den helt store forbrugsfest, da danskerne 31. marts lige havde fået løn, var begyndt at få udbetalt to ugers indefrosne feriepenge og samtidig stod over for en påske med lukkedage i fire ud af de fem kommende dage.

Og fest blev der – i hvert fald i kasseapparaterne hos de butikker, der havde åbent. Danskerne skuffede ikke.

Faktisk svingende vi dankort og MobilePay i så voldsomt et tempo onsdag 31. marts, at det endte i en rekorddag, viser data fra Danske Bank.

»Onsdag slog forbrugsrekorder som den travleste handelsdag de seneste år, når man ser bort fra Black Friday i 2019 og 2020,« lyder det i en kommentar til tallene fra Louise Aggerstrøm Hansen, privatøkonom i Danske Bank.

Hun fortæller til B.T., at onsdagen var 40 procent større end samme onsdag før påske i 2020. Her skal det dog med, at regeringen havde suspenderet to af lukkedagene af coronahensyn i påsken 2020, og at handlen derfor var spredt ud på flere dage.

I forhold til 2019 – som er mere sammenlignelig – var der tale om en stigning på 22 procent i forbruget.

Og faktisk brugte danskerne så mange penge i påsken generelt, at det lå 11 procent højere end påsken i 2019.

En af de brancher, der virkelig spandt guld på danskernes indkøbsrus, var dagligvarebranchen.

Her steg forbruget med 17 procent i forhold til 2019. Det væltede simpelthen ind med kunder og penge.

Et af de steder, hvor der var travlt, var i Salling Group, der driver Netto, Føtex og Bilka.

Op til påske lød det over for B.T., at man forventede en række store salgsdage. Og den forventning holdt stik.

»Det var en ekstraordinær påske, hvor vi også oplevede et større salg end normalt,« siger Kasper Reggelsen, pressemedarbejder i Salling Group:

»Vi kan se, at folk var gode til at sprede sig over de dage, hvor butikkerne var åbne, og vi kan se, at salget fordelte sig ud over de enkelte dage.«

Danske Bank har udarbejdet en top-10-liste for at vise, hvor stor en dag, onsdag før påske egentlig var.

Listen tæller de 10 største handelsdage siden starten af 2019: