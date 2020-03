Overfyldte bæreposer, som er klistrede, lugter af gammel øl og vand, og som bugner af flasker og dåser.

Vi kender det alle sammen. Den relativt uhumske tur ned til flaskeautomaten i supermarkedet. Men selvom det måske ikke er verdens fedeste tur, er det faktisk noget, vi danskere er helt fænomenalt gode til at få gjort.

I 2019 slog danskerne således pant-rekord.

Det viser en ny rapport fra Dansk Retursystem, hvor der gøres status over 2019.

Analysen afslører først og fremmest, at danskerne tilbageleverede 61 millioner dåser og flasker mere end i 2018.

I alt kom der 1,4 milliarder dåser og flasker tilbage i automaterne.

Og det betød også, at den såkaldte returprocent blev historisk høj.

I 2018 var det 89 procent af alle dåser og flasker med pant på, der kom tilbage til butikkerne via flaskeautomaterne.

I 2019 var det tal steget til 92 procent – og det er rekord.

’Det danske pantsystem er et af verdens bedste, og det skyldes ikke mindst, at danskerne bakker op om systemet', lyder det fra administrerende direktør i Dansk Retursystem, Lars Krejberg Petersen, i forbindelse med offentliggørelsen:

'Derfor er den rekordhøje returprocent, vi ser i 2019, også noget, alle danskere kan være stolte af at have bidraget til'.

En af årsagerne til, at der er slået rekord, er danskernes øgede fokus på miljø og klima.

Det betyder specifikt, at returprocent på plastikflasker er helt oppe på 94 procent.

Og det giver faktisk rigtig god mening i et bæredygtighedsperspektiv at have det danske retursystem.

Dansk Retursystems rapport angiver nemlig, at danskernes tilbagelevering betød, at 54.854 tons glas, plast og aluminium blev sendt til genanvendelse i 2019.

Det betød, at det danske retursystem sparede klimaet for udledning af 150.000 ton CO2, lyder det i rapporten.