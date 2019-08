Det sker næsten dagligt, at Denise Sandberg må smide frugt og grønt ud, fordi hun kommer hjem fra supermarkedet og opdager, at nogle af de gulerødder eller tomater, hun lige har købt, er rådne.

»Det er totalt ulækkert, og det er irriterende. Det sker alt for ofte, at man betaler for noget, som er uspiseligt,« siger Denise Sandberg.

Hun gør sig ellers umage for at få øje på de dårlige varer, når hun står i butikken.

»Det er jo næsten lige meget, hvilken butik man kommer i, så er der dårlig frugt og grønt på hylden. Så sent som i går var jeg i en butik, hvor jeg så en bakke rådne tomater,« forklarer 27-årige Denise Sandberg fra Fyn.

Denise Sandberg støder ofte på muggen frugt og grønt i supermarkedet.

En tilstand, B.T. hurtigt får bekræftet ved at besøge 11 tilfældigt udvalgte supermarkeder i hovedstadsområdet.

Her er synligt rådne varer i frugt- og grønt-afdelingen i 10 af de 11 besøgte butikker – blandt andet mug på appelsiner, rådden salat, rådne blommer og sågar steder, hvor bananfluer summer over varerne.

Ofte får danskerne oven i købet de rådne varer med hjem.

Knap fire ud af ti danskere har inden for en måned oplevet at købe frugt og grønt i et supermarked og efterfølgende fundet ud af, at et eller flere stykker var råddent, viser en undersøgelse, YouGov har foretaget for B.T.

»Det er selvfølgelig ikke godt nok. Det koster på pengepungen, og det er møgirriterende, når man kommer hjem og opdager, at avokadoen er sort indeni,« siger Vagn Jelsøe, vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk:

»Det bør jo ikke være raketvidenskab at have styr på det her. Frugt og grønt bliver ikke muggent på et sekund. Supermarkederne må simpelthen blive bedre til at gennemgå de her ting og sørge for, at de varer, kunderne køber, er friske.«

Og det er ikke, fordi supermarkederne ikke kan se, at der er dårlig frugt og grønt på hylderne.

B.T.s udsendte lægger i adskillige tilfælde rådden frugt og grønt op på kassebåndet.

B.T. tog ud i 11 udvalgte supermarkeder i hovedstadsområdet for at se, om vi kunne finde muggen frugt og grønt. Alle varerne på billedet blev købt inden for få timer.

Selv om medarbejderen vender og drejer pakken med rådne varer for at finde stregkoden, sender kassemedarbejderen i samtlige tilfælde varerne videre ned ad båndet og tager sig betalt.

De tilstande, B.T. støder på i supermarkedernes grøntafdelinger, forbløffer Michael René, ekspert i fødevarehåndtering og lektor på Københavns Professionskøjskole:

»Det undrer mig virkelig, at man ikke har bedre styr på det. Sådan noget efterlader jo et rigtig dårligt indtryk af butikkens hygiejne,« siger Michael René:

»Supermarkederne må se at få pudset brillerne og stramme op. Det er ikke svært at gå de her ting igennem og rydde op i det. Der er virkelig plads til forbedring.«

Denise Sandberg smider frugt og grønt ud hver dag.

Samtidig smider hun et par kroner ud ad gangen.

»Vi bor ude på landet, så vi gider jo ikke starte bilen op for at køre tilbage med en pose gulerødder. De penge er tabt,« forklarer hun.

Og selv om det kun drejer sig om håndører, er det for ringe, mener Ann Lehamnn Erichsen, forbrugerøkonom i Nordea.

Sådan har vi spurgt Undersøgelsen er foretaget af YouGov for B.T. blandt 1.002 repræsentativt udvalgte danskere. Undersøgelsen er udarbejdet i starten af maj, 2019. Vi har spurgt som følger: Har du inden for de seneste 30 dage oplevet, at der var rådden frugt eller grønt på hylderne i et eller flere af de supermarkeder, du har handlet i? Ja: 42 procent Nej: 48 procent Ved ikke: 10 procent Har du inden for de seneste 30 dage købt frugt og grønt i et eller flere supermarkeder og efterfølgende opdaget, at der var et eller flere stykker rådden frugt eller grønt i det, du havde købt? Ja: 38 procent Nej: 57 procent Ved ikke: 7 procent

»Du smider jo to-tre kroner ud ad gangen, og selv om det ikke vælter budgettet, så er det da vildt ærgerlige penge,« siger hun:

»Man bør kunne forvente, at man ikke slæber varer med hjem, som er lige til skraldespanden, når man handler i et dansk supermarked.«

Både Coop og Salling siger til B.T., at deres supermarkedskæder bruger masser af energi på at gennemgå grøntafdelinger hver dag.

Men Salling stiller ikke op til interview.

I stedet erkender man i en mail, at Sallings butikker, Netto, Bilka og Føtex, indimellem 'overser en dårlig grøntsag'.

Også Coop, der driver Fakta, Brugsen-kæderne, Kvickly og Irma, erkender, at der er plads til forbedring. Men:

»Generelt oplever vi tilfredshed med vores frugt- og grønt-afdelinger, så sådan en undersøgelse giver måske et fortegnet billede af det generelle indtryk,« siger Jens Juul Nielsen, kommunikationschef i Coop:

»Men selvfølgelig kan man opleve skuffende varer, og der skal vi blive bedre.«