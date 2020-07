En række spådomme fra forskellige sundhedseksperter den seneste uge har sat et meget direkte aftryk i danskernes indkøbsvaner.

Vi er begyndt at forberede os på en nær fremtid, hvor vi skal gå med mundbind i offentligheden. Og hvis du skal med på bølgen, er det nu. Ellers kan det blive unødvendig dyrt.

Det viser en stor analyse, Pricerunner har udarbejdet for B.T.

»Vi troede, at marts og april, hvor vi så en massiv efterspørgsel på mundbind og håndsprit, var toppen i forhold til corona. Men det er gået fuldstændigt amok de seneste uger og dage,« siger Martin Andersen, direktør for Pricerunner.

Tallene er overvældende. Sammenlignet med januar er antallet af søgninger på mundbind knap ottedoblet i Danmark, og fra juni til juli er antallet af søgninger mere end fordoblet.

Især de seneste dage er vi begyndt at gøre klar til at dække næse og mund til.

Fra mandag til tirsdag steg antallet af søgninger med 110 procent. Det til trods for at Søren Brostrøm, direktør for Sundhedsstyrelsen, tirsdag sagde, at mundbind ikke er nødvendigt lige nu.

»Men danskerne forbereder sig alligevel, fordi der har været en del skiftende meldinger i den her proces, og fordi de ser mod udlandet. Flere lande har indført brug af mundbind, og når man samtidig hører så meget omtale af det i medierne, vil folk gerne være på forkant,« siger Martin Andersen.

FAKTA: Antallet af søgninger på mundbind er steget kraftigt Følgende er antallet af søgninger på mundbind de seneste måneder. Januar: 8.942 Februar: 16.429 Marts: 33.812 April: 38.814 Maj: 28.471 Juni: 30.697 Juli: (til og med 29/7): 70.854 Kilde: Pricerunner

I takt med at mundbindene forsvinder fra hylderne, stiger prisen.

Prisniveauet for de mest populære mundbind toppede indtil videre i april, da coronakrisen var på sit højeste, men er siden faldet, i takt med at samfundet er blevet genåbnet gradvist, og smittetallene har været for nedadgående.

Men den seneste måned alene er priserne steget med godt 25 procent, viser tal fra Pricerunner, og toppen er ikke nået endnu.

»Prisudviklingen er udtryk for udbud og efterspørgsel. Flere butikker melder allerede nu udsolgt, og så stiger priserne. Både fordi der er færre på markedet, og de kan være svære at få hjem, men også fordi nogle bruger muligheden til at tjene lidt ekstra penge,« siger Martin Andersen:

»Vi forventer, at prisen vil fortsætte med at stige de kommende måneder. Vi kan godt ende med priser, hvor der er tale om en fordobling i forhold til prisniveauet i juni.«