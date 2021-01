Det drejer sig om indkøb for milliarder, når danskerne hvert år kører over den dansk-tyske grænse og fylder indkøbsvognene med billigt slik og dåsesodavand.

Det er første gang, det har kunnet lade sig gøre at lave et reelt overblik over danskernes grænsehandel, og det skyldes de lukkede grænser i foråret sidste år.

Det skriver Dansk Erhverv i en ny analyse.

På grund af grænselukningen har det nemlig i perioder været umuligt for danskerne at køre over grænsen til Tyskland efter billige nydelelsesvarer, og det har påvirket det danske salg positivt.

Hvad er nydelsesvarer? De såkaldte nydelsesvarer dækker over: Chokolade og slik

Spiritus

Øl og vin

Sodavand

Omfatter ikke tobak Kilde: Dansk Erhverv

Ifølge analysen er danskernes indkøb af de typiske grænsehandelsvarer nemlig steget med 10-16 procent i perioden 16. marts til 12. juni, hvor grænsen var lukket.

Hos Dansk Erhverv er man meget begejstrede for tallene, for det har aldrig før været muligt at lave et reelt overblik over danskernes grænsehandel.

»Analysen er interessant, fordi vi med grænselukningen for første gang ser, hvor mange penge danskerne bruger i danske butikker, når de ikke kan køre over grænsen. Tidligere har omfanget af grænsehandlen været baseret på skøn fra Skatteministeriet,« siger Lotte Engbæk Larsen, der er markedschef i Dansk Erhverv.

På et år vil et tilsvarende løft betyde en meromsætning på mellem 3,5 og 5,8 milliarder kroner i de danske butikker.

Derudover vil det over et år også skæppe gevaldigt i statskassen med merindtægter fra moms og punktafgifter på 1,2 til 1,9 milliarder kroner.