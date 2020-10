Da statsminister Mette Frederiksen (S) fredag aften holdt endnu et coronapressemøde, varslede hun blandt andet, at danskerne skal til at bruge mundbind i supermarkeder og andre offentlige rum fra på torsdag.

»Allerede under talen skete der virkelig noget. Søgninger på mundbind steg med 200 procent på meget få minutter,« siger Martin Andersen, direktør for Pricerunner.

Og derfra så danskerne sig ikke tilbage.

Weekenden udviklede sig til en massiv mundbindsrekord.

Fra fredag til søndag købte danskerne mundbind i så voldsomt et tempo, at der var tale om en stigning på 1.720 procent i forhold til weekenden før – og en stigning på 187 procent i forhold til weekenden i starten af august, som var den hidtidige rekord.

»Det har været en vild weekend. Salget af mundbind er stukket helt af,« siger Martin Andersen:

»Der er mange, som køber ind til et lager af mundbind i hjemmet. Det er gået ret vildt for sig.«

Han forklarer det med, at antallet af danskere, som bliver direkte berørt af krav om mundbind, nu er udvidet meget kraftigt.

FAKTA: Rekordweekend for salg af mundbind Følgende er antallet af klik hos Pricerunner, der er ført ind til butik, der sælger mundbind. Hidtidige rekordweekend (31/7 - 2/8): 42.295 Forrige weekend: (16/10 - 18/10): 5.991 Den forgangne weekend (23/10 - 25/10): 122.224 Kilde: Pricerunner

»Før var det sådan noget som rejsende med offentlig transport, nu bliver det også supermarkeder. Der kommer vi jo alle sammen,« påpeger Martin Andersen.

Prisniveauet på mundbind lå i sommermånederne mellem 7 og 15 kroner stykket.

Siden er de gennemsnitlige priser faldet til mellem 2 og 3 kroner stykket, lyder det.