For 22-årige Nermin Yigen er december meget mere end én lang optakt til juleaften. For hende er hver dag en lille fest.

Hun er nemlig en af de mange danskere, som elsker at tage for sig af butikkernes efterhånden overvældende udbud af julekalendere.

»Det er noget, jeg ser frem til. Jeg kan slet ikke vente med at åbne en ny låge hver dag,« fortæller hun.

Og Nermin er meget langtfra at være alene med den lille daglige december-glæde.

Markedet for julekalendere i Danmark er det seneste år vokset eksplosivt, og det samme er danskernes lyst til at købe dem i forskellige former og prisniveauer.

Men det kan betale sig at holde tungen lige i munden.

For i takt med, at udbuddet af julekalendre er vokset, er der også opstået et marked, hvor du nemt kommer til at betale overpris – til tider relativt mange penge – hvis ikke du ser dig for eller slår til på det rigtige tidspunkt.

Blandt de 20 mest populære julekalendere til børn er der gennemsnitligt 31 procent at spare fra den dyreste butik til den billigste, og i nogle tilfælde er det helt op mod 60 procent, viser en analyse fra Pricerunner.

Julekalendere med slik og chokolade optager meget hyldeplads hos supermarkederne.

I den analyse er der tale om populære kalendere med indhold fra Gurli Gris-universet, Lego-kalendere og sågar en Barbie-kalender.

Det er dog på markedet for chokoladekalendere – både til børn og voksne – at der virkelig er sket et markant boom.

Et boom, der for alvor har fundet sted i landets supermarkeder, hvor stort opsatte udstillinger af julekalendere nu fylder mere og mere – og allerede nu spiller en fremtrædende rolle.

»For 10 år siden havde vi måske to forskellige julekalendere. I dag har vi op mod 20 forskellige, og prisspændet er faktisk ret stort,« forklarer Lars Aarup, analysechef i Coop:

»Det er chokoladekalendere i alle mulige udgaver, der er populære. Især de brandede udgaver, hvor det er sådan noget som Oreos, M&M's eller Disneys, der er i høj kurs.«

Og det er en type kalender, hvor du faktisk slipper forholdsvis mange penge for at få de små stykker slik pakket ind i en kalender med 24 låger.

Køber du for eksempel en Dumle-kalender, kan du få samme mængde Dumle 37,05 kroner billigere, hvis du køber dem uden kalender-indpakningen.

Køber du en helt normal pakke Merci-chokolade med 250 gram, koster det 47,95, mens en julekalender fra Merci med samme mængde chokolade koster 169 kroner – altså mere end tre gange så meget.

Men i Herning er Nermin ligeglad med den lille overpris, hun skal betale for fornøjelsen af at få slik pakket ind bag 24 låger.

Hun skal både have en chokoladekalender – hun har ikke besluttet sig endnu, men hælder til Kinder – og så har hun set sig lun på en såkaldt beauty-julekalender med sæber og kosmetik.

I alt regner hun med at bruge 1.000 kroner på kalendere til sig selv.

»Dem, jeg har kigget på, er fandeme dyre. Men jeg har eksamener i december, og det er med til at afstresse mig, at jeg forkæler mig selv,« fortæller hun.

Det er i øvrigt ikke helt ligegyldigt, hvornår du køber din julekalender.

Priserne rammer gennemsnitligt et lavt niveau mellem 7. og 20. november, viser en analyse fra Pricerunner, men i de sidste dage op til decembers start er der også mulighed for at gøre et kup.

Det er dog også her, der er mest rift om dem.

»Hele vejen igennem november tager salget af julekalendere til, men når vi kommer ind i den sidste uge af november, er der fart på,« forklarer Lars Aarup:

»Det er her, danskerne virkelig siger: 'Så er det nu', og hvor det hele kulminerer.«