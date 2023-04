Lyt til artiklen

Irma-butikkerne er snart fuldstændig fortid.

Men nogle af de klassiske Irma-varer får lov til at overleve som specialprodukter i Coop-butikkerne. Og en afstemning fra Coop kan være med til at bestemme, hvilke varer der skal være at finde igen.

Afstemningen er sendt ud til de hardcore Irma-fans som et forsøg på at 'redde' nogle af de elskede varer, skriver TV 2 Kosmopol.

Til B.T. forklarer kommerciel chef i Irma, Cathrine Holmegaard Aarup, at der indtil videre har været omkring 7.500 ivrige Irma-elskere inde og stemme og ønske på deres favoritter. Afstemningen lukker 16. april, men der er allerede så småt begyndt at tegne sig en klar top 10-liste.

Irmas tærter er blandt andet en af de varer, som folk har stemt på. Længere nede i artiklen kan du se om den muligvis kommer med. Foto: Irma Vis mere Irmas tærter er blandt andet en af de varer, som folk har stemt på. Længere nede i artiklen kan du se om den muligvis kommer med. Foto: Irma

Nogle af varerne er nogle af de helt ikoniske varer, som kunderne ikke vil af med. Men desværre for nogle er det ikke alle Irma-varer, som nødvendigvis får lov til at overleve.

»Vi har gjort det for alle dem, som er kede af, at vi lukker. Der er nu et større optællingsarbejde i gang, for der er mange, som har stemt og dermed mange ønsker. Vi er utrolig glade for de mange ønsker, men der er ingen garanti, så hvis en vare har fået en stemme, så får den nok ikke lov til at forblive,« siger Cathrine Holmegaard Aarup.

»Vi regner i alt med at tage cirka 250 produkter med over,« lyder det yderligere fra Cathrine Holmegaard Aarup.

Herunder kan du finde forbrugernes top 10 i afstemningen, som den ser ud nu:

Irmas tærter (flere varianter) Mayonnaise Irmas Blå kaffe Flødeboller Bearnaise sauce Irmas Grønne kaffe The (flere varianter) Toiletpapir Irmas Specialkaffe Forårsruller (flere varianter)

Det blev besluttet af Coop-koncernen i slutningen af januar, at Irma-brandet lukkes. 4. marts lukkede den første butik.

Søndag 16. april er sidste åbningsdag for de næste to Irma-butikker på Bagsværd Hovedgade og Ndr. Fasanvej.

Den sidste Irma lukker 17. maj. Mange af de nuværende Irma-butikker bliver konverteret til den nye Coop-kæde, Brugsen eller 365discount.