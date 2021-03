Det er for langt de fleste et virkelig godt tidspunkt at være boligejer på.

Danskernes friværdi har nemlig aldrig været højere.

Børsen har lavet regnestykket, der viser, at den samlede friværdi lige nu er på svimlende 2.022.000.000.000 kroner – eller 2022 milliarder.

Det er dermed beløbet, der vil være til overs, hvis alle boligejere solgte deres bolig til den pris, den er værd i dag.

Foto: Scanpix Foto: Thomas Lekfeldt

Avisen har også talt med Søren Stig Stefansen, som er én af de danskere, der har tjent over en million kroner på blot at eje et hus i to år. I marts 2019 købte han et hus i Åbyhøj ved Aarhus.

»Det var udbudt til 3,2, og vi fik det til 2,6 millioner kroner, hvilket var helt vildt, men huset havde ligget til salg i lang tid. Når vi er helt færdige med at renovere, tror jeg, det er 4,2 millioner kroner værd. Og så har jeg proppet lidt over 200.000 i den selv og skal nok til at smide lidt mere i den, så jeg kommer nok til at tjene cirka 1,3 mio. kroner. De kommer lige ned i lommen. Det er fuldstændig vanvittigt,« fortæller Søren Stig Stefansen.

På landsplan er friværdien steget med 13 procent alene fra 2019 til 2020. Den er højst i hovedstadsområdet, hvor et gennemsnitligt hus på Frederiksberg har rekordhøje 6.698.176 kroner i friværdi.

I den modsatte ende har et gennemsnitligt hus på Lolland blot en friværdi på 228.000 kroner.