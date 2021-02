Måske er du en af dem, der har fået nok af negative renter på indlån hos bånken, og derfor har kastet dig hovedkuls ud som privatinvestor for første gang.

Dem har der været mange af det seneste års tid. Det viser tal fra VP Securities.

Det skyldes ikke blot negative renter, men også coronapandemiens jerngreb om samfund verden over.

»Folk har haft planer om, at skulle ud og rejse, og så har de haft penge stående. Alle har luft i budgettet, som vi bruger til at investere,« fortæller Kasper Meisner Nielsen, der er professor i finansiering på Institut for Finansiering på CBS.

Aktiehandel i Nordea den 8. oktober 2008.

Han fortæller, at der var cirka 50.000 nye, primært unge, danske aktionærer i 2020.

Det er overordnet set sundt for samfundet, og den danske økonomi, at flere investerer, i stedet for at have pengene stående på opsparingen. Danskerne vil generelt få en større indtjening, mens der også kommer en naturlig øget beskatning, som giver staten indtægter.

Der er dog mange nye investorer, som griber markedet helt forkert an.

»Det, der ikke er så positivt, er, når folk investerer meget i enkeltaktier. Det giver en risiko, som ikke bliver kompenseret,« fortæller Kasper Meisner Nielsen.

En flodbølge af brugere på platformen Reddit tvang for nyligt en masse garvede investorer i knæ, da de investerede i massivt i Gamestop-aktien.

At handle enkeltaktier, eller at være 'daytrader', er, når en person holder øje med en aktiekurs, køber en aktie, og hurtigt skiller sig af med den igen i håb om en hurtig indtjening.

Men selvom det sjældent kan betale sig, så er det slet ikke så unaturligt, at mange forsøger sig med denne strategi:

»Det har en selvforstærkende effekt. Markedet har været opadgående siden april sidste år, og når folk får afkast, oplever de succes med at investere, og det får dem til at handle mere.«

»På et tidspunkt vil afkastene ikke være så positive længere, og her vil folk så stoppe med at handle. Principperne gælder også i arbejdslivet og med sport. Vi tilskriver succeser til egne evner og beslutninger, men går det dårligt, har vi en tendens til at skyde skylden på eksterne forhold og uheldige omstændigheder.«

Derfor er rådet fra Kasper Meisner Nielsen klart. Skift jagten på den hurtige gevinst ud med en længere tidshorisont og mere risikospredning:

»Når man skal investere, skal man have en langsigtet horisont. Undlad at tjekke kurserne hele tiden, så man ikke bliver tilskyndet til at handle, og spred risikoen ud, ved at investere i aktieporteføljer eller investeringsfonde.«