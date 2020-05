Coronakrise eller ej: Danskerne har de seneste måneder for alvor fået spenderbukserne på, når det gælder nye tv-skærme.

Og i mange tilfælde er der flere tusinde kroner at spare, hvis ikke du bare svinger dankortet hos den første og den bedste. Den mest efterspurgte skærm på markedet er eksempelvis knap 4.000 kroner billigere i den billigste butik frem for den dyreste.

Allerede i marts og april steg salget af tv-skærme på det danske marked med 50 procent i forhold til året før.

Det betyder, at der blev solgt omkring 40.000 tv-skærme om måneden i Danmark - 12.000-15.000 flere skærme om måneden end samme periode i 2019.

Og kurven er fortsat opad i maj.

Hos Pricerunner har man registreret en rekord. I forhold til maj 2019 er antallet af søgninger efter tv-skærme steget med 112 procent.

»Det er en markant stigning. Ikke en gang på black friday har vi oplevet noget lignende,« siger Martin Andersen, direktør for Pricerunner.

Hos elektronikkæden Power har man solgt tv-skærme i massevis de seneste måneder.

»Generelt har vi oplevet en stigning i salget på 50 procent, og i nogle butikker er det endnu mere,« forklarer Sebastian Lillelund, salgschef i Power.

Han peger på to årsager til, at danskerne i dén grad er gået på jagt efter nye tv-skærme.

Den ene er, at man fra politisk hold har besluttet at skifte en frekvens, så alle gamle tv-apparater med antenne skal udskiftes inden den 2. juni. Herefter går de i sort.

Den anden forklaring har en direkte forbindelse til coronakrisen:

»Folk har siddet derhjemme og samlet sig om skærmen, og samtidig har mange måske sparet penge på andre ting, de ikke har haft mulighed for at gøre eller bruge penge på,« siger Sebastian Lilllund:

»Så vi oplever, at mange kunder opgraderer tv-skærmen i øjeblikket. 55 tommer-skærme er det, vi sælger mest af, men det er faktisk salget af skærme på 65 og 75 tommer, der stiger mest i forhold til udgangspunktet.«

Hvis du er med på tv-bølgen, gør du ualmindelig klogt i at gøre dit forarbejde, før du svinger dankortet.

Pricerunner har analyseret priserne for de 50 mest populære tv-skærme lige nu, og prisforskellene er til at tage og føle på.

Gennemsnitligt kan du spare 41 procent ved at købe en tv-skærm i den billigste frem for den dyreste butik.

»Der er en reel risiko for, at forbrugerne snyder sig selv og betaler alt for meget,« siger Martin Andersen fra Pricerunner:

»Det er helt op mod 5.000-10.000 kroner, de risikerer at betale i overpris.«

Han er overrasket over analysens resultater.

»Jeg kan kun opfordre forbrugerne til at se sig godt for, inden de køber et tv,« lyder det.

I analysen fremhæver Pricerunner to eksempler på, at der er prisforskel.

Hvis man går efter markedets mest populære skærm lige nu, som er en 55 tommer LG-skærm, skal man betale 12.804 i den dyreste butik og 8.888 i den billigste. Det er en forskel på 3.916 kroner.

Hvis du går efter Samsungs mest populære 65 tommer-skærm, skal du betale 16.999 kroner i den dyreste butik, mens du kan slippe 7.799 kroner i den billigste. Det er en besparelse på 9.191 kroner.