Selvom priserne banker op over hele linjen, følger danskernes lønninger på ingen måde med.

Faktisk går det så trægt med lønstigningerne, at danskerne oplever en markant udhuling af købekraften lige nu.

Fredag kom Danmarks Arbejdsgiverforening med tal for andet kvartal, der viste, lønningerne på det private arbejdsmarked steg med 3,4 procent.

Det var ringere end første kvartal, hvor lønvæksten var 3,8 procent.

Sammenholder man lønstigninger på 3,4 procent med den nuværende inflation i Danmark, som er 7,4 procent, er der tale om et meget kraftigt fald i reallønnen.

»Det udhulder danskernes købekraft massivt. Det giver en markant tilbagegang i reallønnen på i omegnen af fire procent,« lyder det fra Jeppe Juul Borre, cheføkonom i Arbejdernes Landsbank:

»Danskerne oplever lige nu en tordnende nedgang i reallønnen. Priserne skyder afsted i højeste fart siden 1983, og lønningerne kan på ingen måde følge med. Godt nok bliver lønningsposerne stadig større, men den bliver altså spist op endnu hurtigere af stigende priser.«

At danskernes lønninger ikke stiger mere, er uventet, lyder det i en kommentar fra Las Olsen, cheføkonm i Danske Bank.

»Det er overraskende, at vi ikke ser mere lønvækst, når man tænker på, hvor stramt arbejdsmarkedet er. I tiden forud for finanskrisen nåede lønstigningerne op over 4,5 procent, og sammenlignet med dengang er der nu meget mere udbredte meldinger om mangel på arbejdskraft og langt højere inflation,« skriver Las Olsen, og fortsætter:

»At priserne stiger giver ikke i sig selv mere i løn, men det er ikke sjovt for lønmodtagerne at se på, at deres købekraft falder måned for måned.«

Ifølge Las Olsen er arvejdsgivernes tilbageholdenhed med at give større lønstininger resultat af »stor bekymring over den økonomiske situation«.

Også Jeppe Juul Borre vurderer, at en vis nervøsitet lige nu breder sig hos landets arbejdsgivere.

»Den ringere lønudvikling kan vidne noget om, at usikkerheden for virksomhederne er taget til, og efterspørgslen efter arbejdskraft vil dampe af. Man efterspørger ikke samme behov for arbejdskraft som for blot nogle måneder siden. Samtidig er det også blevet mærkbart dyrere at drive virksomhed,« forklarer Jeppe Juul Borre.

Én positiv ting er der dog at sige om den overraskende lave lønvækst:

»Der er ikke meget i dagens tal, der tyder på, at vi er på vej ind i en uholdbar og selvforstærkende spiral af lønstigninger og prisstigninger, som ellers ofte er det, der har lagt grunden til en ny krise. Vi er på vej mod en afmatning, men der er håb om, at den ikke bliver dyb,« skriver Las Olsen.