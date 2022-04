Dagligvarer som æg, smør og pasta står fast på mange danske indkøbslister.

Så når ugens indkøb skal klares, vil det unægtelig betyde noget, hvad det koster at fylde indkøbskurven med disse varer.

I en tid med omfattende prisstigninger på dagligvarer betyder det, at tilbudsjagten hos danske forbrugere for alvor er sat ind.

Det viser data fra minetilbud.dk, der i år har oplevet en voldsom stigning i søgningerne fra tilbudshungrende danskere.

Bruger du tilbudsaviser til at spotte gode tilbud?

»Tilbudssøgning er en nationalsport for danskerne. Og det tror jeg, at det bliver ved med at være,« siger Susanne Juhl, der er Head of Business hos minetilbud.

Alene i sidste uge havde landets største onlineplatform for tilbudsaviser besøg af 1,3 millioner forbrugere. En stigning på hele 40 procent sammenlignet med samme periode sidste år.

»Hos 77 procent af danskerne har tilbudsaviserne direkte indflydelse på, hvor de vælger at handle. Det er et udtryk for et klart ønske om at ville spare på dagligvarebudgettet. Altså det budget, der fylder mest hos de fleste danske familier,« siger Susanne Juhl.

Det er især priserne på ganske almindelige fødevarer som smør, pasta, madolie og mel, der virkelig jagtes tilbud på.

Alene fra midten af februar og frem til slutningen marts er søgningerne efter et godt tilbud på eksempelvis pasta steget med 70 procent.

»Der er ingen tvivl om, at forbrugerne er mærket af de prisstigninger, vi ser på især gas, brændstof og el, men også på tværs af de danske dagligvarer,« siger Susanne Juhl.

»Det kommer tydeligt til udtryk i, hvor mange danskere der læser tilbudsaviser lige nu, og den store trafik, vi ser på vores platform i disse uger, hvor særlig de produkter, der er steget i pris, er blandt de mest søgte.«

Tal fra Danmarks Statistik viser, at madolier i kategorien 'andre spiselige olier' er steget med 41,2 procent siden sidste år, mens 'pastaprodukter og couscous' er steget med 24,3 procent.

Udover besøgende på onlineplatformen, modtager 1,9 millioner danske husstande tilbudsaviser i postkassen.

Af dem læser 83 procent en eller flere aviser, viser data fra minetilbud.dk.